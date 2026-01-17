EEUU: Trump impondrá aranceles a países europeos por Groenlandia

(AMPLIADA) (ANSA) - NUEVA YORK 17 ENE - Donald Trump anuncia aranceles a algunos países europeos, sin incluir a Italia, por sus posturas en la cuestión de Groenlandia. En la red social Truth, el presidente estadounidense anuncia que, a partir del 1 de febrero, se impondrán aranceles del 10% a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Finlandia.

"A partir del 1 de junio de 2026, estos aranceles aumentarán al 25%", declara Trump y enfatiza que los derechos se pagarán "hasta que se llegue a un acuerdo para la compra total de Groenlandia".

El presidente acusó a varios países europeos de "jugar un juego muy peligroso" en relación con Groenlandia y advirtió que están asumiendo "un nivel de riesgo que no es sostenible "Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia están jugando a este juego muy peligroso con Groenlandia. Han puesto en juego un nivel de riesgo que no es sostenible", escribió Trump en su red social Truth, en un mensaje crítico hacia los gobiernos europeos.

(ANSA).