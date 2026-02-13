EEUU: Trump indulta a ex figuras de la NFL condenadas por drogas y perjurio

Los beneficiados con el perdón fueron Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry y el fallecido Billy Cannon, según confirmó la asesora presidencial para indultos, Alice Marie Johnson, en un mensaje publicado en la red social X destacando la importancia de las "segundas oportunidades" para quienes han pagado sus deudas con la justicia.

Klecko, ex ala defensiva de los New York Jets y miembro del Salón de la Fama, había sido condenado por perjurio tras mentir ante un gran jurado federal en una investigación sobre fraude de seguros.

Newton, ganador de tres Super Bowls con los Dallas Cowboys, cumplió una sentencia por tráfico de marihuana en 2002.

Lewis, antiguo corredor de los Baltimore Ravens y Cleveland Browns, había admitido su participación en un intento de tráfico de drogas en 2004.

Henry enfrentó una condena por conspirar para transportar cocaína y Cannon, figura legendaria del fútbol americano universitario y profesional, recibió clemencia póstuma por una condena de falsificación de dinero de los años 80.

La Casa Blanca no respondió a pedidos de declaraciones adicionales sobre las motivaciones detrás de estos indultos, pero la publicación de Johnson en X destacó el papel del deporte como metáfora de resiliencia y perseverancia, sugiriendo que el perdón presidencial encarna esos valores.

No obstante, la decisión generó críticas entre analistas legales y sectores que cuestionan la concesión de clemencias a figuras públicas vinculadas a delitos graves como el tráfico de drogas, cuando el gobierno ha promovido una retórica de mano dura contra el crimen y las drogas.

Críticos señalan que indultar figuras mediáticas puede enviar un mensaje contradictorio respecto a la aplicación de la ley y la responsabilidad penal en Estados Unidos.

Los indultos a estas cinco ex estrellas deportivas se inscriben en un patrón más amplio de uso de la prerrogativa presidencial de clemencia durante el segundo mandato de Trump, que incluyó, entre otros, la concesión de perdones a participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y a figuras condenadas por delitos variados, desde fraude hasta delitos relacionados con drogas.

El tema de los indultos presidenciales sigue siendo objeto de debate político en Estados Unidos, donde algunos defienden la clemencia ejecutiva como una herramienta para corregir excesos del sistema penal, mientras otros advierten sobre su potencial uso político o simbólico cuando beneficia a personajes de alto perfil social o mediático. (ANSA).