EEUU: Trump indulta a millonarios condenados por delitos financieros

Más de la mitad de los 88 indultos individuales otorgados por Trump corresponden a delitos de "cuello blanco", entre ellos lavado de dinero, fraude bancario y fraude electrónico.

Aproximadamente la mitad de los beneficiarios son ejecutivos de empresas o políticos.

Entre los últimos indultos, emitidos el jueves y viernes, figuran un ex CEO del sector sanitario, el ex gobernador de Puerto Rico y dos hermanos condenados por fraude, uno de los cuales ya había sido beneficiado por Trump en su primer mandato por otro delito.

También hay varios multimillonarios entre los indultados, como el fundador de Binance, Changpeng Zhao, quien se declaró culpable de facilitar el lavado de dinero en su plataforma; el empresario y propietario de un club de fútbol inglés Joe Lewis, condenado por uso de información privilegiada; y el banquero venezolano-italiano Julio M. Herrera Velutini, indultado la semana pasada mientras aguardaba sentencia por violaciones a la ley de financiación de campañas.

Estos indultos se suman al perdón otorgado a unos 1.500 condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, firmado por Trump en su primer día de regreso a la Casa Blanca, así como a indultos simbólicos para personas involucradas en los intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020.

Aunque no se dispone de datos completos sobre el patrimonio neto de todos los beneficiarios, el monto de las multas y restituciones impuestas es un indicador aproximado de su nivel económico. Las 87 personas y una empresa indultadas por Trump en el último año debían pagar más de US$298 millones en multas y restituciones, US$20 millones más que el total acumulado por todos los indultados durante su primer mandato, y muy por encima de las cifras registradas en las administraciones demócratas recientes.

"Tenemos un proceso de revisión muy exhaustivo que se coordina con el Departamento de Justicia y la oficina del abogado de la Casa Blanca", afirmó recientemente la portavoz presidencial Karoline Leavitt. "El presidente fue muy claro al asumir: está especialmente interesado en indultar a personas que fueron abusadas y sobreprocesadas por un Departamento de Justicia politizado durante la administración Biden".

Las multas, que se pagan al Estado, y las restituciones, destinadas a las víctimas, buscan compensar el daño causado por los delitos. Sin embargo, no está claro si esos montos llegaron efectivamente a ser cobrados.

Si bien Trump ha concedido clemencia a personas condenadas por una amplia gama de delitos federales, muchos de los indultos han favorecido a aliados políticos o intereses empresariales.

Funcionarios de la Casa Blanca han sostenido que el presidente no se enfoca específicamente en casos de fraude, sino en aquellos en los que considera que hubo motivaciones políticas o un exceso de persecución judicial.

Consultado el año pasado por CBS News sobre el indulto a Zhao, Trump afirmó: "No tengo idea de quién es. Me dijeron que fue una víctima, como yo y como muchas otras personas, de un grupo horrible y despiadado en la administración Biden". El presidente agregó que no le preocupaba la apariencia de corrupción: "solo me importa una cosa: ¨seremos el número uno en cripto?".

La riqueza y el estatus de muchos de los indultados han generado inquietudes sobre una posible influencia financiera y política en el proceso de clemencia. NBC News informó previamente que la Casa Blanca pausó temporalmente el proceso de indultos para reforzar los controles, ante preocupaciones de altos funcionarios de que se había convertido en un negocio lucrativo para firmas de lobby y consultoría.

En el último año, 23 personas indultadas por Trump debían más de US$100.000 cada una en multas o restituciones, con un total superior a los US$298 millones. Entre los casos con mayores montos figuran la empresa de criptomonedas HDR Global Trading Limited, multada con US$100 millones por eludir normas contra el lavado de dinero; Zhao, que debía US$50 millones; y el empresario Devon Archer, condenado a devolver la mayor parte de unos US$60 millones defraudados a la tribu Oglala Sioux. (ANSA).