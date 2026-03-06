EEUU: trump insiste en que "Cuba va a caer" y en que La Habana quiere negociar

"Cuba va a caer bastante pronto. quieren hacer un acuerdo desesperadamente", declaró Trump durante una entrevista telefónica con CNN, en la que habló sobre la situación internacional y la política exterior de su administración. El jueves ya había declarado en el mismo sentido a Politico.

El mandatario señaló además que planea encargar al secretario de Estado, Marco Rubio, el manejo del dossier cubano.

"Voy a poner a Marco allí y veremos cómo funciona", afirmó.

Trump también subrayó que, por ahora, la prioridad estratégica de su gobierno sigue siendo el conflicto con Irán, aunque dejó entrever que Cuba podría convertirse en el próximo foco de su agenda internacional.

Las declaraciones se producen en medio de una crisis cada vez más profunda en la isla, marcada por apagones, escasez de combustible y alimentos, y una economía debilitada tras la interrupción del suministro de petróleo desde Venezuela.

El presidente estadounidense mencionó a Cuba por segundo día consecutivo. En una entrevista publicada el jueves por el sitio Politico, Trump sostuvo que su administración mantiene conversaciones con dirigentes cubanos en medio de la inestabilidad que atraviesa el país.

Según el mandatario, esa fragilidad se agravó tras la captura en enero del presidente venezolano Nicolás Maduro, uno de los principales aliados políticos y energéticos de La Habana.

Durante un evento en la Casa Blanca el jueves, Trump también afirmó que sería "solo cuestión de tiempo" antes de que los estadounidenses puedan volver a viajar libremente a Cuba.

En ese mismo acto, el presidente dejó entrever que la isla podría convertirse en el próximo objetivo de su política exterior una vez que Washington resuelva su actual enfrentamiento con Irán.

La política hacia Cuba ha sido un eje recurrente en la agenda de Trump, quien en los últimos meses intensificó las sanciones contra el gobierno de La Habana y ordenó medidas destinadas a bloquear el suministro de petróleo a la isla.

El mandatario también ha insinuado en varias ocasiones la posibilidad de un "acuerdo" que permita cambios políticos y económicos en el país caribeño.

Las relaciones entre Washington y La Habana siguen marcadas por décadas de tensiones, sanciones y el embargo económico impuesto por Estados Unidos desde la Guerra Fría. (ANSA).