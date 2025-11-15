EEUU.- Trump insiste en su "obligación" de demandar a la BBC por alterar sus palabras para evitar que vuelva a suceder

MADRID, 15 Nov. 2025 (Europa Press) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho nuevamente este viernes sentirse en la "obligación" de demandar —como ya había amenazado— a la cadena británica BBC por "tergiversar" sus palabras antes del asalto al Capitolio en 2021 a fin de evitar que algo similar ocurra con otras personas y de destapar cuántas veces más ha sucedido.

"Tengo la obligación de hacerlo. No busco meterme en líos legales. Pero creo que tengo la obligación de hacerlo. Esto fue tan atroz. Si no lo haces, no evitas que vuelva a sucederle a otras personas", ha manifestado durante una entrevista para la cadena británica GB News.

El magnate ha denunciado "más que falso", lo que hicieron los trabajadores de la BBC al editar su discurso fue algo "corrupto" y ha avanzado que su equipo de abogados "demandará por 1.000 millones de dólares o más".

"Veremos qué pasa. No me imagino que les vaya muy bien en ese juicio", ha apostillado antes de reiterar que se siente "obligado a interponer una demanda importante contra la BBC porque lo que hicieron es increíble".

En la misma línea, el inquilino de la Casa Blanca ha aseverado que la manipulación vista en este caso es "peor" que la de otros casos conocidos que se han saldado con multas millonarias y ha sugerido que esta puede no ser la primera vez que la BBC haya editado sus palabras "y las de otros".

"Una de las ventajas de los litigios es que descubriremos cuántas veces lo han hecho con otras personas. ¿Se lo han hecho a su Primer Ministro? ¿Se lo han hecho a Nigel (Farage, líder del partido Reform UK)?", se ha preguntado.

Estas declaraciones llegan después de que este miércoles barajase demandar a la corporación británica por "tergiversar" su discurso poco antes del asalto perpetrado por una turba de sus seguidores contra el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, un incidente con el que buscaban evitar la certificación de los resultados electorales que daban la victoria a Joe Biden.

Se trata de la primera vez que Trump habla públicamente del asunto desde que su equipo legal notificó a la BBC de la existencia de una demanda por daños y perjuicios que asciende a cerca de 1.000 millones de dólares (863 millones de euros) y con la que el neoyorquino busca una disculpa y una compensación.

El presidente de la BBC, Samir Shah, ya había pedido disculpas anteriormente por estos contenidos al considerar que se produjo un "error". Sin embargo, los abogados de Trump dieron hasta este viernes de plazo para lograr una "indemnización apropiada" por los "daños causados" por aquel reportaje.

Las disculpas de Shah estaban relacionadas con el hecho de que el reportaje apuntaba a una "culpabilidad directa" por parte de Trump a la hora de "instar a la acción violenta" en declaraciones realizadas justo antes del asalto.

Trump, sin embargo, defiende que la cadena "cambió el discurso", que "era bonito y calmado", haciendo que "sonara radical".