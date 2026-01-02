EEUU: Trump insiste estar "en perfecto estado de salud"
El presidente aseguró haber superado por tercera vez consecutiva un test cognitivo
"Los médicos de la Casa Blanca acaban de confirmar que estoy en 'perfecta salud' y que superé con la máxima calificación, respondiendo correctamente al 100% de las preguntas, por tercera vez consecutiva un test cognitivo al que ningún otro presidente o vicepresidente se ha sometido jamás", afirmó el mandatario, de 79 años, en un mensaje publicado en Truth Social.
Trump añadió que considera que "cualquiera que se postule a la presidencia o a la vicepresidencia debería estar obligado a someterse a un test cognitivo riguroso y fiable". "Nuestro gran país no puede ser gobernado por personas 'estúpidas' o incompetentes", concluyó (ANSA).