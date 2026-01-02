EEUU: Trump insiste estar "en perfecto estado de salud"

"Los médicos de la Casa Blanca acaban de confirmar que estoy en 'perfecta salud' y que superé con la máxima calificación, respondiendo correctamente al 100% de las preguntas, por tercera vez consecutiva un test cognitivo al que ningún otro presidente o vicepresidente se ha sometido jamás", afirmó el mandatario, de 79 años, en un mensaje publicado en Truth Social.

Trump añadió que considera que "cualquiera que se postule a la presidencia o a la vicepresidencia debería estar obligado a someterse a un test cognitivo riguroso y fiable". "Nuestro gran país no puede ser gobernado por personas 'estúpidas' o incompetentes", concluyó (ANSA).