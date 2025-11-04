EEUU.- Trump insta a los neoyorquinos a votar como alcalde al independiente Cuomo frente a Mamdani

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (LA NACION) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este lunes a los neoyorquinos a votar por el exgobernador demócrata y candidato independiente Andrew Cuomo en las elecciones a la Alcaldía en las que se enfrentará este martes a Zohran Mamdani, ganador de las primarias del Partido Demócrata en Nueva York y favorito de cara a los comicios, y al republicano Curtis Sliwa. "Te guste o no Andrew Cuomo, no tienes opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Él es capaz, Mamdani no", ha publicado en su cuenta en Truth Social en la que ha vuelto a calificar de "comunista" al candidato demócrata, afirmando que "sus principios han sido puestos a prueba durante más de mil años, y jamás han tenido éxito", en un aparente respaldo, pese a las convicciones capitalistas de Trump, de la premisa marxista que sostiene la existencia de un 'comunismo primitivo' a inicios del Paleolítico, el que sería el primer estadio de la historia económica para el filósofo Karl Marx. En esta línea, ha advertido de que si Mamdani gana, "es muy improbable que contribuya con fondos federales, más allá del mínimo indispensable" a su "querida ciudad natal", argumentando que, con el socialdemócrata al frente, Nueva York "no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir". "Con un comunista al mando, la situación solo puede empeorar, y no quiero, como presidente, seguir malgastando dinero", ha proseguido. Con estos motivos, el magnate republicano ha afirmado preferir "10.000 veces que gane un demócrata con un historial de éxitos", en referencia a Cuomo, en lugar del propio candidato demócrata, al que ha atribuido "ninguna experiencia y un historial de fracaso absoluto". Asimismo, ha instado a los neoyorquinos a no votar por el alcaldable republicano, Curtis Sliwa, argumentando que votarlo a él "es votar por Mamdani". El manifiesto apoyo de Trump --que ha seguido a muestras más discretas, mostrando su preferencia por un "mal demócrata" antes que por "un comunista"-- podría redirigir el voto de los neoyorquinos republicanos de Sliwa a Cuomo, aunque también podría perjudicar a éste último en una ciudad con frecuentes mayorías demócratas y tras una campaña en la que ha sido reiteradamente vinculado al inquilino de la Casa Blanca por parte de Mamdani. Mamdani encara como favorito las elecciones de este próximo martes a pesar del escaso respaldo que le han proporcionado los barones del Partido Demócrata, inmune a una campaña de ataques contra su persona orquestada desde múltiples frentes --desde Cuomo hasta Trump-- y lo ha conseguido merced a su calado entre la población juvenil y a su nítido mensaje principal en campaña: reducir el coste de la vivienda en una de las ciudades con el metro cuadrado más caro del mundo. La media de encuestas confeccionada por Real Clear Politics otorga a Mamdani una media de casi 15 puntos porcentuales de ventaja sobre Cuomo, a quien los partidarios del candidato socialdemócrata de 34 años consideran como el máximo exponente de los problemas que azotan al grueso del Partido Demócrata, una organización anquilosada, íntima con las élites, y mancillada por el hedonismo y el poder, como demuestran las acusaciones de acoso sexual que llevaron al exgobernador a abandonar el cargo. Mamdani, por contra, es percibido por sus simpatizantes como un ejemplo de la nueva corriente progresista, joven y multicultural del partido que representa un antídoto simultáneo contra el anquilosamiento de su partido y contra el movimiento MAGA de Trump. Su ascenso en las encuestas y su aplastante victoria en las primarias demócratas a la Alcaldía (donde derrotó al propio Cuomo, que ha regresado a la carrera, esta vez como independiente) han demostrado que Mamdani, musulmán y de ascendencia ugandesa por parte de padre, ha encarado sin pestañear una avalancha de críticas que habrían supuesto la perdición de cualquier otro candidato en ciernes. En su lugar, Mamdani protagonizó uno de los momentos estelares de su campaña durante una entrevista a Fox News, el canal favorito de Trump, donde respondió a las acusaciones de antisemitismo por caracterizar como un genocidio la campaña militar israelí en Gaza argumentando que condenaba igualmente los ataques previos de Hamás contra Israel como crímenes contra el Derecho Internacional en ambos casos. Mamdani ha sorteado igualmente las acusaciones de nepotismo (es el hijo de la prestigiosa cineasta india Mira Nair) e ignorado la calificación que le reservó el propio Trump, quien se refiere a él habitualmente como un "lunático comunista". Esfuerzos de la ultraderecha para exigir su deportación, como el impulsado por el congresista por Tennessee Andy Ogles, solo han redundado en un nuevo impulso en las encuestas. Sus partidarios se han ocupado de defender a Mamdani al condenar todos estos esfuerzos como un ejercicio de islamofobia.