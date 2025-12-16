EEUU: Trump Jr. anuncia su compromiso con Bettina Anderson

El anuncio volvió a poner el foco sobre una relación que ya había generado atención mediática un año atrás, cuando el tabloide británico Daily Mail publicó fotografías de Trump Jr y Anderson tomados de la mano en Florida.

En aquel momento, Trump Jr. mantenía una relación con Kimberly Guilfoyle, una figura destacada del Partido Republicano.

Pocas horas después de la difusión de aquellas imágenes, Guilfoyle fue señalada por Trump como su candidata para ocupar el cargo de embajadora de Estados Unidos en Grecia.

Guilfoyle asumió formalmente el puesto en septiembre y fue enviada a Atenas el mes pasado, cerrando así un capítulo de fuerte exposición política y mediática.

El compromiso con Anderson representa el tercer compromiso oficial de Donald Trump Jr.

En 2004 contrajo matrimonio con Vanessa Trump, de quien se divorció en 2018 tras más de una década de relación y con quien tiene cinco hijos.

Posteriormente, mantuvo una relación con Guilfoyle, quien durante ese período se convirtió en una de las principales voceras del trumpismo y participó con discursos en las convenciones republicanas de 2020 y 2024.

El anuncio del nuevo compromiso combina elementos de la vida personal del entorno presidencial con el universo político y social que rodea a la familia Trump, un cruce habitual en la trayectoria pública de Donald Trump Jr., figura influyente dentro del movimiento republicano y del círculo más cercano al presidente. (ANSA).