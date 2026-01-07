EEUU: Trump lanza un sitio polémico para "releer" el asalto al Capitolio

El portal describe a los participantes del ataque al Capitolio de Estados Unidos como "manifestantes pacíficos" y responsabiliza a la Policía del Capitolio de haber "intensificado deliberadamente" las tensiones que derivaron en los disturbios, una narrativa que contradice las conclusiones de investigaciones judiciales, informes del Congreso y sentencias de tribunales federales.

Según informó NBC News, el sitio busca resignificar políticamente una de las jornadas más traumáticas de la historia reciente de Estados Unidos, cuando miles de seguidores de Trump irrumpieron en el Congreso para intentar impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden, en un episodio que dejó cinco muertos, más de 140 agentes heridos y daños materiales millonarios.

Desde 2021, más de 1.200 personas fueron acusadas por su participación en el ataque, y centenares de ellas ya recibieron condenas que incluyen penas de prisión. Diversos tribunales y comisiones legislativas establecieron que el asalto no fue una protesta espontánea, sino el resultado de semanas de desinformación sobre un supuesto fraude electoral inexistente.

El nuevo sitio web se suma a una estrategia sostenida de Trump para redefinir el 6 de enero como un acto de protesta legítima y denunciar lo que califica como una "persecución política" contra sus seguidores, en línea con indultos y revisiones de casos impulsadas por su administración tras su regreso al poder.

La iniciativa provocó rechazo inmediato entre legisladores demócratas, organizaciones de derechos civiles y asociaciones de fuerzas de seguridad, que acusaron al presidente de banalizar la violencia política y de desacreditar a los agentes que defendieron el Congreso. Exfuncionarios policiales recordaron que el ataque puso en riesgo la continuidad institucional del país y marcó un punto de inflexión en la democracia estadounidense.

A cinco años del asalto, el 6 de enero sigue siendo uno de los temas más polarizantes de la política estadounidense, convertido por Trump en un eje simbólico de su confrontación con el sistema judicial, los medios tradicionales y el establishment político de Washington. (ANSA).