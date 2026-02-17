EEUU: Trump llama a Cuba "nación fallida" y evalúa armas a Taiwán

Trump habló con periodistas a bordo del Air Force One, donde también señaló que la crisis energética cubana —con escasez de combustible y apagones— constituye una "amenaza humanitaria".

Las declaraciones se producen mientras Washington mantiene y refuerza el embargo histórico sobre el país y presiona a terceros para limitar los envíos de petróleo a la isla.

Cuba atraviesa desde hace años una profunda crisis económica agravada por la falta de divisas, la caída del turismo tras la pandemia, problemas estructurales del sistema eléctrico y dificultades para importar combustible. En los últimos meses, los cortes de luz prolongados y la escasez de bienes básicos han aumentado la presión social y migratoria.

En política exterior, el mandatario indicó además que tomará "muy pronto" una decisión sobre el posible envío de nuevas armas a Taiwán.

Trump explicó que el presidente chino, Xi Jinping, le pidió evitar nuevas ventas militares a la isla y sostuvo que ambos mantuvieron una conversación "buena", en medio de tensiones regionales y de la prevista reunión bilateral en Pekín en los próximos meses.

Las ventas de armas estadounidenses a Taiwán forman parte de la política tradicional de Washington bajo el Taiwan Relations Act de 1979, pero son consideradas por Pekín una injerencia directa en sus asuntos internos. China considera a la isla parte de su territorio y ha incrementado en los últimos años la presión militar y diplomática sobre Taipéi.

Durante el intercambio con la prensa, Trump también elogió a la primera dama, Melania Trump, afirmando que "es una estrella de cine" y que su documental "está funcionando muy bien".

Sin embargo, según datos de taquilla en Estados Unidos, la producción se ubica en torno al puesto 15 tres semanas después de su estreno.

Las declaraciones del presidente se producen en un contexto de creciente competencia estratégica entre Estados Unidos y China, tensiones migratorias en el Caribe y una agenda internacional marcada por conflictos comerciales, seguridad regional y alianzas militares en Asia. (ANSA).