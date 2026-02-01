EEUU: Trump, "los archivos de Epstein me exoneran, estoy demandando a Wolff"

Ignorando que su nombre aparece más de 4000 veces en los documentos y la lista de acusaciones no verificadas en su contra elaborada por el FBI (desde la violación hasta la subasta de niñas), el presidente estadounidense ostenta seguridad y trata de pasar página sobre el caso del exfinancista pedófilo muerto por suicidio en la cárcel, que lo ha enemistado con parte del mundo MAGA.

Pero antes de cerrar, Trump tiene la intención de perseguir a Michael Wolff, viejo enemigo y autor de "Fire and Fury", un libro sobre su primer mandato que lo enfureció.

Los documentos de Epstein revelan, de hecho, que el exfinancista contactó a Ken Starr, el fiscal del juicio político ("impeachment") de Bill Clinton, y le pidió que ayudara a su amigo Wolff a recoger información comprometida sobre Trump.

"Wolff conspiró con Epstein para dañarme. Probablemente demandaremos a Wolff", anunció el magnate, sin descartar la posibilidad de iniciar una acción legal también contra el ejecutor de Epstein.

"Conspiró con Wolff, desde luego no es un amigo", añadió, dirigiendo un dardo a todos aquellos que durante años lo acusaron de tener relaciones estrechas con el pedófilo.

Alrededor de Trump se agrupa el presidente de la Cámara, Mike Johnson: "No tengo más preguntas" sobre las relaciones entre el presidente y Epstein, dijo en una entrevista a NBC, aclarando que los documentos publicados despejan incluso la más mínima duda.

"He hablado en más de una ocasión en privado con Trump sobre el caso. Como ha dicho públicamente, nunca ha tenido preocupación" sobre los documentos de Epstein, añadió.

Johnson también defendió el trabajo del Departamento de Justicia: "Está respetando la ley", destaco, rechazando las críticas hacia la ministra Pam Bondi y su número dos, Todd Blanche.

En una entrevista con la cadena CNN, el mismo viceministro de Justicia volvió a hablar del escándalo, descartando la idea de que el departamento pueda presentar nuevos cargos en el caso Epstein, que continúa arrastrando a personajes destacados.

Entre ellos, el presidente de los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, Casey Wasserman, quien se vio obligado a disculparse públicamente después de que emergió un intercambio comprometedor de correos electrónicos con Ghislaine Maxwell en 2003, cuando estaba casado.

Si Trump intenta dejar atrás el caso, la familia real británica continúa pagando las consecuencias. Los nuevos archivos reavivan una atención embarazosa sobre el ex príncipe Andrés.

Según informaciones de la BBC, además de Virginia Giuffré, una segunda víctima de Epstein habría sido enviada al Reino Unido para tener relaciones sexuales con Andrés en 2010.

Para el primer ministro británico, Keir Starmer, el ex príncipe debería testificar en Estados Unidos sobre sus relaciones con el pedófilo.

Al Congreso debería ir -sugirió el ministro de Vivienda británico, Steve Reed- también el ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, sobre cuyos cuentas se depositaron 75.000 dólares.

La onda larga del escándalo llegó hasta la república eslovaca, causando las dimisiones de Miroslav Lajcak, consejero del primer ministro, Robert Fico.

Los documentos publicados revelaron, de hecho, un intercambio de mensajes de octubre de 2018, cuando Lajcak era ministro de Relaciones Exteriores de Eslovaquia, en el que hablaba con un tono ligero con Epstein sobre mujeres y un inminente encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov.

También tiembla la casa real noruega: el nombre de la princesa heredera Mette-Marit está en los archivos y se ha visto obligada a presentar disculpas públicas. (ANSA).