EEUU: Trump nomina a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal

Asumirá en mayo, después de que finalice el mandato de Jerome Powell, ferozmente criticado por Trump, quien lo llamó públicamente "imbécil".

Warsh es un candidato bastante convencional a la presidencia de la FED, pues se trata de un exgobernador de ese banco central que estuvo considerado para ser secretario del Tesoro durante el segundo mandato de Trump y fue candidato al máximo cargo de la Reserva durante su primer mandato.

Con un impresionante historial académico (licenciatura por la Universidad de Stanford y doctorado por la Facultad de Derecho de Harvard), su nombre es reconocido y "muy respetado", como lo describió el propio Trump, tanto en el mundo de la política como en el de las finanzas estadounidenses.

En 2002, se incorporó a la Casa Blanca como asistente especial para política económica. En enero de 2006, el entonces presidente George W. Bush lo seleccionó para cubrir una vacante en la Reserva Federal, lo que generó críticas por su corta edad y su presunta inexperiencia.

Ahora, con 55 años, ha cambiado recientemente su postura sobre política monetaria. Warsh, quien antes defendía duramente la inflación, ahora favorece tasas de interés más bajas, según numerosas declaraciones públicas que ha hecho en los últimos meses, mientras Trump lanzaba un espectáculo casi televisivo por su decisión sobre la presidencia de la Reserva Federal, detalló CNN.

La selección del nuevo presidente de la Reserva Federal es una de las contrataciones más importantes que realiza cualquier presidente, pero la nominación cobra aún mayor importancia con este presidente. Trump se ha comprometido a reducir el coste de la vida, y la Reserva Federal es responsable de mantener la estabilidad de precios.

Trump ha criticado a la Reserva Federal y a Powell durante el último año, reprendiendo a Powell, el presidente de la Reserva Federal elegido personalmente por él. En los últimos meses, el presidente de Estados Unidos ha abogado por una reducción del costo del dinero con una agresividad creciente, llegando a atacar repetidamente e incluso insultar al actual titular por una política monetaria considerada no suficientemente favorable a la economía.

La elección de Trump para el puesto de director del banco central culmina un extenso proceso de búsqueda que en un momento dado consideró a una docena de personas, desde figuras clave del movimiento MAGA, como el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, hasta la exsecretaria del Tesoro, Janet Yellen, según Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Trump, quien dirigió la búsqueda.

El propio Bessent también fue considerado para el puesto, pero le dijo a Trump que prefería permanecer en su posición actual.

El Comité de Bancos del Senado considerará la nominación de Warsh mediante una audiencia pública, y luego la cámara del Senado votará sobre su confirmación. Los esfuerzos de Trump por politizar las decisiones de la Reserva Federal han amenazado con socavar la preciada independencia del banco central.

Es casi seguro —sostuvo CNN— que los miembros del Comité de Bancos del Senado le preguntarán a Warsh sobre su cambiante política de tasas de interés y sobre cualquier posible promesa que le haya hecho a Trump sobre la definición de políticas.

También podría recibir preguntas incómodas sobre su suegro, el gran donante republicano Ronald Lauder. (ANSA).