EEUU: Trump, "nunca en la isla"; surge un "hijo secreto" de Epstein"

Y mientras la Cámara de los Representantes de Estados Unidos se prepara para votar sobre la acusación de desacato al Congreso contra Bill y Hillary Clinto, el tablide New York Post reveló un supuesto hijo secreto del ex financista pedófilo.

En tanto, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenaza con demenadar al presentador de los Grammy, Trevos Norah, por haber bromeado sobre su relación con la isla de los horroes: "Nunca estuve allí", aseguró.

Los millones de documentos sobre el caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia continúan sacudiendo a los poderosos de medio mundo.

En particular, aquellos del ex príncipe Andrés y de "Ferg", como es definida la ex consorte del reprobo de casa Windsor en los numerosos correos intercambiados con el financista suicida en prisión. No solo la ex duquesa llama a Epstein "hermano" al que siempre habría querido y "leyenda", sino que promete amistad, afecto y lealtad "incluso después de su muerte".

En uno de los correos electrónicos, de septiembre de 2011, después de que Epstein ya había sido condenado por relaciones con una menor, Sarah Ferguson lo felicita por el nacimiento de un niño.

"Supe por el Duque que tuviste un niño", escribió la ex esposa de Andres Mountbatten-Windsor.

"Aunque ya no hemos estado en contacto, siempre estoy contigo con cariño, amistad y felicitaciones por el nacimiento de tu hijo. Sarah xx", se lee en el mensaje de hace quince años publicado por el tabloide estadounidense. Aunque nunca se demostró oficialmente que Epstein haya tenido hijos, tras su muerte más de 100 personas se presentaron diciendo ser sus hijos, intentando reclamar una parte de su herencia.

En las numerosas comunicaciones entre Sarah y el financista, también hay una inquietante mención a un "fin de semana de sexo" que involucra a la hija Eugenie, quien junto a su hermana Beatriz aún realiza actividades de representación para la familia real.

De Londres a Washington, donde se acerca el momento de la verdad para los Clinton, quienes rechazaron testificar sobre el caso del monstruo.

Después de una votación procesal ante una comisión, podría haber una en la Cámara de Representantes antes del miércoles, primer paso hacia una posible acusación penal por parte del Departamento de Justicia que, en caso de éxito, podría llevar a la ex pareja presidencial a la cárcel por hasta 12 meses o a una multa de 100.000 dólares por desacato al Congreso.

Bill sigue siendo el blanco de Trump, quien ha respondido con rabia a las bromas del comediante Noah.

"Entiendo que quiera Groenlandia. Dado que la isla de Epstein se ha ido, debe encontrar otra para pasar el tiempo con Clinton", dijo durante la noche de los premios de música.

"Es incorrecto: no puedo hablar por Bill, pero yo nunca he estado allí, ni siquiera cerca", agregó, amenazando al comediante con acciones legales como lo ha hecho con otros.

"Puede preguntar a CBS. Prepárate, Noah, me divertiré contigo", advirtió.

Más que los poderosos o ex poderosos, son las víctimas del pedófilo quienes sufren las ramificaciones del caso, aún a casi veinte años de los abusos.

Entre las millones de páginas publicadas por el Departamento de Justicia, hay al menos 40 fotos de jóvenes y adolescentes desnudas, a pesar de la obligación de censurar cualquier imagen que pudiera perjudicarlas.

En algunas de estas imágenes se vislumbra la isla privada de Epstein; otras fueron tomadas en dormitorios o en espacios interiores. Annie Farmer, una de las testigos clave de los abusos del financista y su cómplice Ghislaine Maxwell, ha calificado la circunstancia de "extremadamente inquietante", mientras que una portavoz del Departamento de Justicia ha asegurado que se hará todo lo posible "para intervenir sobre cualquier archivo que requiera modificaciones adicionales".

(ANSA).