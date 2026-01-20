EEUU: Trump pierde apoyo en economía e inmigración tras un año de segundo mandato

Considerado una de las figuras más polarizantes de la historia política moderna de Estados Unidos, Trump inició su segundo período con una aprobación del 47% en marzo pasado, según NBC News, un nivel inferior al de sus predecesores en etapas tempranas, aunque similar a su mejor marca durante su primer mandato, impulsado esta vez por una base republicana más cohesionada.

Con el correr de los meses, la percepción pública se deterioró. En las últimas semanas, su aprobación ronda el 40%, con picos del 45% y mínimos del 39%, niveles comparables a los del primer año de su primer mandato y similares a los del entonces presidente Joe Biden en el mismo punto de su gestión.

A la par de esta caída general, Trump también perdió terreno en temas que fueron decisivos para su regreso a la Casa Blanca.

Tras su victoria electoral de 2024, había dicho: "Gané por la frontera y gané por los alimentos".

Pero las opiniones sobre su manejo de la inmigración y la economía disminuyeron a lo largo del último año.

En materia económica, los estadounidenses se muestran cada vez más críticos del manejo del costo de vida y la inflación, factores que prácticamente borraron su histórica ventaja en ese rubro. Durante los primeros meses de su mandato, su aprobación en economía se ubicaba en la franja media del 40%, pero desde entonces cayó varios puntos.

Una encuesta realizada entre el 8 y el 11 de enero mostró que solo el 37% aprueba su gestión económica, mientras que un sondeo Reuters-Ipsos del 12 y 13 de enero bajó ese número al 34%. En cuanto a la inflación, solo el 30% aprobó su manejo. El Wall Street Journal registró cifras algo más altas: 44% en economía y 41% en inflación.

Un sondeo de NBC News de octubre indicó que cerca de dos tercios de los votantes creen que Trump no cumplió sus expectativas en inflación, costo de vida y economía. Otra encuesta de NBC Decision Desk reveló que el 44% de los estadounidenses considera que la inflación y el costo de vida son el principal problema económico para sus familias.

Trump osciló entre prometer nuevas medidas para aliviar los precios y minimizar esas preocupaciones. También defendió su política arancelaria, aunque una encuesta CBS/YouGov de diciembre mostró que el 63% de los estadounidenses se opone a nuevos aranceles y que la mayoría cree que estos elevaron los precios.

En inmigración, uno de sus temas insignia, la aprobación también se debilitó. Al regresar a la Casa Blanca, los sondeos lo ubicaban cerca o por encima del 50% en frontera. Encuestas recientes todavía le otorgan una ligera mayoría en seguridad fronteriza.

Sin embargo, cuando se pregunta específicamente por inmigración, los números son peores. Sondeos de CBS/YouGov, Fox News y Quinnipiac realizados a fines de 2025 situaron su aprobación en torno al 45%, mientras que el Wall Street Journal la ubicó en 48%. En enero, encuestas de CNN y AP-NORC mostraron caídas al 42% y 38%, respectivamente. (ANSA).