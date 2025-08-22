EEUU: Trump, pizza y hamburguesas a los soldados

“¿Quieren hamburguesas de la Casa Blanca o pizza del mejor lugar?”, preguntó el presidente, micrófono en mano, agradeciendo a las fuerzas del orden su labor contra el “crimen, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria”, que invocó para ordenar el despliegue de tropas para tareas policiales.

Después de que el vicepresidente J.D. Vance y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, fueran abucheados en un evento similar con miembros de la Guardia Nacional en Union Station (donde le arrebataron la cartera a un periodista), Trump habló de “resultados increíbles” y prometió que “tendremos la capital más hermosa del mundo”, antes de regresar a la limusina presidencial con la fiscal general Pam Bondi y el subjefe de gabinete Stephen Miller.

“Washington es muy seguro ahora”, reiteró el presidente, proclamando que “la gente me ruega que vaya a Chicago, Los Angeles y Nueva York”, todas ciudades lideradas por los demócratas, para restablecer el orden.

Han pasado diez días desde que Trump, declarando unilateralmente el estado de emergencia bajo la Ley de Autonomía, ordenó el despliegue de 800 soldados en Washington en una toma de control policial que muchos criticaron por ilegal y desproporcionada a las necesidades de la ciudad.

Según datos de la policía de la capital, los niveles de delincuencia han disminuido este año en comparación con años anteriores, con una caída del 26% desde 2024, el nivel más bajo en 30 años. (ANSA).