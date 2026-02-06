EEUU: Trump pone su nombre en todos lados, edificios, monedas, barcos y aviones

Más que cualquier otro presidente anterior, Donald Trump ha hecho de su identidad un elemento central de su administración, nombrando edificios y programas gubernamentales con su nombre, al igual que hizo con su imperio empresarial y sus productos de campaña.

Sus críticos lo califican de megalomanía, casi un culto a la personalidad.

El presidente ya ha bautizado el Centro Kennedy —lo que aún requeriría una ley del Congreso— y el Instituto de la Paz de Estados Unidos. En noviembre, el Departamento de Recursos Naturales presentó el Pase para Parques Nacionales "America the Beautiful" de 2026, que presenta una imagen de George Washington y Trump uno al lado del otro para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unidos.

Mientras tanto, la administración ha comenzado a procesar solicitudes de padres con hijos nacidos entre 2025 y 2028 para recibir US$1000 del Departamento del Tesoro que se depositarán en "cuentas Trump".

El gobierno también ha lanzado la "Tarjeta Dorada Trump", de un millón de dólares, que facilita la obtención de permisos para vivir y trabajar en Estados Unidos por parte de extranjeros.

Su nombre también se ha vinculado a equipos militares, como barcos (clase 'Trump', con la imagen del magnate levantando el puño en la popa) y aeronaves (los F-47, que lo representan como el 47.º presidente).

El Departamento del Tesoro también ha planeado una moneda de un dólar con la efigie de Trump para el 250.º aniversario de Estados Unidos. El siguiente paso podría ser asociar el nombre de Trump con el nuevo estadio de los Washington Commanders.

Mientras tanto, funcionarios del gobierno y del sector privado han comenzado a referirse informalmente a diversos programas con la marca Trump. Algunos funcionarios han bautizado como "bebés Trump" a los niños que podrían nacer gracias a un esfuerzo para reducir el coste de los tratamientos de fertilidad.

Finalmente, corren rumores de que varios promotores están trabajando en un plan para una nueva clase de viviendas de nivel básico denominadas "casas Trump". (ANSA).