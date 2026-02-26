EEUU: Trump prepara a EEUU para un posible ataque: "Irán puede golpearnos"

El commander-in-chief más poderoso del mundo no dio señales claras sobre sus intenciones, en vísperas de las conversaciones previstas en Ginebra, más allá de una advertencia general: Teherán habría desarrollado misiles capaces de alcanzar Europa, las bases estadounidenses en la región y, en un futuro próximo, el propio territorio de Estados Unidos.

La afirmación provocó la inmediata reacción del régimen de los ayatolás, que acusó al presidente estadounidense de mentir "como el megáfono del nazismo Joseph Goebbels", mientras desde Washington se anunciaban nuevas sanciones contra el sector petrolero y el programa armamentístico iraní.

"Prefiero resolver la cuestión mediante la diplomacia, pero una cosa es segura: nunca permitiré que la principal nación patrocinadora del terrorismo obtenga el arma nuclear", declaró Trump ante el Congreso, reiterando un concepto repetido en múltiples ocasiones durante los últimos meses.

Luego lanzó la advertencia: Teherán "ya ha desarrollado misiles capaces de alcanzar Europa y Estados Unidos. Pueden amenazar nuestras bases en el extranjero. Y están trabajando para construir misiles que pronto podrán llegar directamente a Estados Unidos", afirmó el mandatario sin ofrecer mayores detalles.

Según expertos, desde la guerra contra el Irak de Saddam Hussein en los años ochenta, Irán ha desarrollado un importante arsenal misilístico capaz de atacar objetivos a larga distancia, también gracias al apoyo tecnológico de China, Rusia y Corea del Norte.

Se estima que Teherán posee más de 3.000 misiles, incluyendo una amplia gama de corto alcance (SRBM), con un radio de acción de entre 300 y 1.000 kilómetros, y de medio alcance (MRBM), capaces de cubrir distancias de entre 1.000 y 3.000 kilómetros, suficientes para alcanzar Europa o atacar fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

El programa balístico constituye, además, uno de los puntos sobre los cuales el régimen iraní ha reiterado en varias ocasiones que no está dispuesto a negociar.

"Han sido advertidos de no intentar reanudar su programa armamentístico, especialmente el nuclear. Quieren empezar nuevamente desde cero y en este momento están persiguiendo sus siniestras ambiciones", insistió Trump.

El Ministerio de Exteriores iraní rechazó las declaraciones del mandatario estadounidense sobre los misiles. "Cualquier afirmación sobre el programa nuclear iraní, los misiles balísticos o las víctimas durante los disturbios de enero no es más que la repetición de 'grandes mentiras'", afirmó en X el portavoz Esmaeil Baqaei, acusando a Washington e Israel de ser "mentirosos profesionales".

"Repite una mentira suficientes veces y se convertirá en verdad: es una ley de propaganda acuñada por el nazi Joseph Goebbels. Esta ley está siendo utilizada sistemáticamente por la administración estadounidense y por los beneficiarios de la guerra que la rodean, en particular el régimen genocida israelí, para alimentar su campaña de desinformación contra la nación iraní", sostuvo Baqaei, añadiendo que "nadie debería dejarse engañar por estas evidentes falsedades". (ANSA).