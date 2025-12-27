EEUU: Trump presiona por el caso Epstein: que se publiquen nombres de demócratas

La frustración de Donald Trump es evidente frente a la prolongación del escándalo del exfinanciero que murió por suicidio en prisión: para acelerarlo y cerrarlo —es la idea del presidente— deberían publicarse los "nombres de los demócratas asociados con Epstein. Avergoncémoslos y volvamos a trabajar por el país".

En su red social Truth, el inquilino de la Casa Blanca no hace ninguna referencia a su propio nombre en los documentos publicados por el Departamento de Justicia y se limita a atacar a la oposición y a hablar de una enésima "caza de brujas" destinada a "distraer la atención de los éxitos" de su administración.

Los demócratas siguen explotando el escándalo, conscientes de la fractura que ha provocado en el movimiento MAGA y de las dificultades que está generando al presidente con su base.

También está creando muchos problemas dentro de la administración, con la secretaria Pam Bondi —para quien no se descarta un impeachment o una acusación por desacato al Congreso— y el FBI en la mira de las críticas por incompetencia y violación de la ley.

Todos los archivos sobre Epstein deberían haberse publicado antes del 19 de diciembre, pero eso no ocurrió. A los retrasos acumulados hasta ahora se sumó el hallazgo de otro millón de páginas, potencialmente vinculadas a Epstein.

El FBI y la fiscalía de Nueva York las acaban de entregar al Departamento de Justicia, agravando aún más el trabajo de los abogados que aceptaron voluntariamente examinar los documentos durante las fiestas y proteger la identidad de las víctimas, muchas de las cuales se han quejado de que sus nombres no fueron adecuadamente censurados.

Los últimos documentos publicados sobre el ex pedófilo muestran, entre otras cosas, una impactante lista de compras en Amazon entre 2014 y 2019. De los 1.006 comprobantes difundidos surge la afición de Epstein por los binoculares y la comida chatarra, pero también su interés por libros sobre Trump, incluido Fire and Fury de Michael Wolff.

El exfinanciero también encargó en seis ocasiones "Filthy Rich: The Jeffrey Epstein Story", el libro de James Patterson dedicado precisamente a Epstein, además de obras de Vladimir Nabokov, entre ellas la novela de temática pedófila "Lolita", de la que se inspiró para dar nombre a su avión.

Las compras revelan, sin embargo, adquisiciones aún más controvertidas: desde uniformes escolares para niñas hasta masajeadores prostáticos, pasando por píldoras basadas en un suplemento que prometía "mayor lubricación y libido" y un busto más firme.

En 2018, diez meses antes de ir a prisión, Epstein compró una máscara de preso a rayas blancas y negras. Entre los disfraces pedidos también figura uno de agente del FBI. En su casa de Nueva York, según los recibos, además fueron entregadas compras de ropa para recién nacidos y juguetes para niños pequeños. (ANSA).