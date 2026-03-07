EEUU: trump promete frenar influencias extranjeras en el hemisferio

"Nuestra doctrina deja claro que no habrá influencias extranjeras hostiles en el hemisferio occidental", dijo Trump durante un encuentro con líderes de América Latina en Washington.

El mandatario hizo estas declaraciones poco antes de ceder la palabra al secretario de Estado, Marco Rubio.

Rubio, que habló primero en inglés y luego en español, agradeció a Trump por haber convertido al hemisferio occidental en una "prioridad" de la política exterior estadounidense.

El jefe de la diplomacia estadounidense también expresó su agradecimiento a los líderes latinoamericanos presentes por la cooperación con Washington.

Rubio destacó la importancia de fortalecer la colaboración regional en temas de seguridad, economía y lucha contra el crimen organizado.

El encuentro forma parte de la estrategia de la administración estadounidense para reforzar sus vínculos con América Latina y consolidar alianzas en el continente. (ANSA).