EEUU.- Trump pronunciará el miércoles un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en EEUU

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que pronunciará el miércoles por la noche en horario de máxima audiencia un discurso a la nación, para hacer balance de su gestión a pocos días de cumplir un año en La Casa Blanca, en una oportunidad para defender su agenda en medio del rechazo hacia su estrategia económica en las encuestas. "Compatriotas: daré un discurso a la nación mañana por la noche, en directo desde la Casa Blanca, a las 21.00 horas (3.00 hora peninsular española del jueves). Espero 'verles' entonces. Ha sido un gran año para nuestro país, y lo mejor está por venir", ha declarado a través de un mensaje publicado en su perfil de Truth Social. Trump ha dedicado su año en el cargo a reestructurar los lazos económicos y de seguridad nacional de Estados Unidos: ha impuesto aranceles a socios comerciales y se ha enfrentado con aliados como la Unión Europea y la OTAN por cuestiones de gasto en defensa y cómo detener la guerra de Rusia en Ucrania. En el ámbito nacional, ha puesto a prueba los límites del poder ejecutivo, impulsando la reestructuración del gobierno mediante la reducción de su plantilla y el recorte de fondos. Además, ha buscado cumplir sus promesas de campaña en materia migratoria, llevando a cabo deportaciones masivas y reduciendo las vías legales de entrada. El inquilino de la Casa Blanca ha visto caer sus índices de aprobación en temas clave, a medida que los indicadores económicos alertan sobre la desaceleración del crecimiento salarial y el aumento de los costes para los hogares, según ha informado la agencia de noticias Bloomberg.