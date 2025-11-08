EEUU.- Trump propone transferir directamente a los estadounidenses las subvenciones que reciben las aseguradoras

MADRID, 8 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha propuesto este sábado a la bancada republicana del Senado que impulse una iniciativa para que las subvenciones dedicadas a las compañías aseguradoras del país sean transferidas directamente a los ciudadanos.

Estos subsidios, vinculados a la ley de financiación sanitaria del expresidente demócrata Barack Obama (conocida coloquialmente como Obamacare) comenzaron durante la pandemia de coronavirus y expirarán a finales de este año, lo que podría provocar un aumento drástico en las primas de los seguros médicos para millones de estadounidenses.

Además, representan un punto de fricción entre demócratas y republicanos dentro de la contienda que mantienen ahora mismo en pleno cierre del Gobierno de EEUU.

Para resolver la situación Trump ha "recomendado" a la mayoría republicana del Senado que "los cientos de miles de millones que ahora mismo están recibiendo los 'chupadineros' que son las compañías de seguros para intentar salvar la mala sanidad que proporciona Obamacare" en su lugar "sean dirigidos directamente a la gente para que pueda adquirir su propia cobertura y les sobre dinero después de hacerlo".

"En otras palabras, quitárselo a las grandes y pérfidas compañías de seguros, dárselo a la gente y acabar, por cada dólar gastado, con el peor sistema de salud del mundo: Obamacare", ha zanjado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su plataforma Truth Social.