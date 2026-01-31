EEUU: Trump propone un arco monumental por los 250 años de la independencia

Según reveló The Washington Post, Trump evalúa levantar el llamado Independence Arch, una estructura de 76 metros de altura (250 pies), lo que la convertiría en un monumento significativamente más alto que la Casa Blanca (21,3 metros) y que el Lincoln Memorial (30,4 metros).

El mandatario habría considerado inicialmente dos alternativas de menor tamaño, pero su preferencia —según el mismo medio— es avanzar con el diseño más grande, bajo el concepto simbólico de "250 pies por los 250 años" de la nación, que se celebrarán en 2026.

La iniciativa, sin embargo, despierta escepticismo en amplios sectores del mundo de la arquitectura y el urbanismo.

Especialistas advierten que una estructura de esas dimensiones alteraría de manera radical el paisaje urbano de Washington y rompería los equilibrios visuales cuidadosamente preservados en la capital estadounidense, caracterizada históricamente por la ausencia de edificios y monumentos excesivamente altos.

Trump viene promoviendo desde hace meses la idea de un arco inspirado en el Arc de Triomphe de París, uno de los símbolos más reconocidos de la capital francesa, que mide cerca de 50 metros de altura.

No obstante, el proyecto estadounidense superaría ampliamente esas dimensiones, reforzando el carácter monumental que el presidente busca imprimirle a la celebración del aniversario.

Por el momento, el plan no cuenta con detalles oficiales sobre su ubicación exacta, presupuesto ni plazos de ejecución, pero el debate ya se instaló en Washington, donde vuelve a discutirse el delicado equilibrio entre conmemoración histórica, monumentalidad y preservación del paisaje urbano. (ANSA)