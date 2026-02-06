EEUU: Trump publica un video con los Obama como monos

De poco más de un minuto de duración, el video presenta presuntas pruebas de fraude electoral, que el presidente republicano afirma haber ganado. Afirma que el demócrata Joe Biden le robó la victoria.

El video reitera las acusaciones, nunca probadas, de que la empresa de recuento de votos Dominion Voting Systems ayudó a robar los resultados electorales a Donald Trump en varios estados clave.

Justo antes del final de la publicación, durante dos segundos, aparece un montaje de video de dos monos con el rostro de los Obama, sonriendo, sobre el cuerpo de un primate, con un fondo selvático. Para la madrugada del viernes, el video había recibido más de 3500 "me gusta" en Truth Social.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato presidencial para 2028 y uno de los críticos más acérrimos de la actual administración, condenó la publicación.

"Comportamiento despreciable del presidente. Todo republicano debe denunciarlo. Ya", tuiteó la oficina de prensa de Newsom en X, con una imagen congelada del fragmento del video que muestra los rostros de los Obama superpuestos al cuerpo de un primate.

Ben Rhodes, exasesor principal de seguridad nacional y aliado cercano de Barack Obama, también protestó.

"Que esto persiga a Trump y a sus partidarios racistas, sabiendo que los estadounidenses del mañana apreciarán a los Obama como figuras veneradas, mientras estudian a Trump como una mancha en nuestra historia", escribió también en X.

Durante el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump intensificó el uso de imágenes hiperrealistas pero inventadas en Truth Social y otras plataformas, ya sea para glorificarse a sí mismo o para ridiculizar a sus críticos.

El año pasado, publicó un video generado por IA que mostraba a Barack Obama, el primer presidente negro en la historia de Estados Unidos, siendo arrestado en el Despacho Oval y luego apareciendo tras las rejas con el traje naranja de los presidiarios.

Más tarde, publicó otro vídeo generado por IA del líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries —quien es negro—, luciendo un bigote falso y un sombrero. El congresista denunció el vídeo como racista. (ANSA).