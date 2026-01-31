EEUU: Trump quiere marcar los 250 años con autos, arcos y su nombre en el cielo

Trump firmó en las últimas horas una orden ejecutiva para avanzar en la organización de una competencia automovilística urbana en Washington D.C., denominada "Freedom 250 Grand Prix", que, de concretarse, sería la primera carrera de IndyCar disputada en la capital estadounidense

La prueba está prevista para agosto de 2026 y se desarrollaría en un circuito urbano cercano al National Mall, integrando monumentos y edificios históricos al trazado, en una iniciativa orientada a combinar deporte, turismo y conmemoración nacional

La orden presidencial instruye a distintas agencias federales a coordinar permisos, seguridad, logística urbana e infraestructura, con el objetivo de concretar un evento sin precedentes en el corazón político de Estados Unidos

Autoridades federales y organizadores del automovilismo destacan el potencial económico, mediático y turístico de la competencia, que apunta a posicionar a Washington como sede de grandes eventos deportivos globales

El proyecto se inscribe dentro del programa nacional de celebraciones por el 250 aniversario de la independencia, que prevé durante 2026 una agenda masiva de eventos culturales, históricos, deportivos y militares en todo el país

La carrera de IndyCar se suma a otros proyectos impulsados por Trump con el mismo objetivo conmemorativo. Uno de los más controvertidos es la construcción de un gigantesco arco triunfal en Washington. Según reveló The Washington Post, el presidente evalúa levantar el llamado Independence Arch, una estructura de 76 metros de altura (250 pies), lo que la convertiría en un monumento significativamente más alto que la Casa Blanca (21,3 metros) y que el Lincoln Memorial (30,4 metros)

Trump habría considerado inicialmente alternativas de menor tamaño, pero su preferencia —según el mismo medio— es avanzar con el diseño más grande, bajo el concepto simbólico de "250 pies por los 250 años" de la nación. La iniciativa, sin embargo, genera escepticismo en amplios sectores del mundo de la arquitectura y el urbanismo

Especialistas advierten que una estructura de esas dimensiones alteraría de manera radical el paisaje urbano de Washington y rompería los equilibrios visuales cuidadosamente preservados en una ciudad caracterizada históricamente por la ausencia de edificios y monumentos excesivamente altos

Trump viene promoviendo desde hace meses la idea de un arco inspirado en el Arc de Triomphe de París, uno de los símbolos más reconocidos de la capital francesa, que mide cerca de 50 metros de altura

Pero el mandatario quiere dejar su marca no solo en el suelo de Washington, sino también en el cielo de Estados Unidos. Un ambicioso proyecto impulsado por legisladores republicanos propone rediseñar uno de los principales aeropuertos del área metropolitana y rebautizarlo con el nombre del presidente, en una iniciativa que combina obras millonarias, política dura y un fuerte componente simbólico

La propuesta apunta a transformar el actual Washington Dulles International Airport en el futuro "Donald J. Trump International Airport", una de las principales puertas de entrada aérea del país y un nodo clave del tráfico internacional. (ANSA)