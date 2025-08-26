EEUU: Trump quiere su rostro en el Monte Rushmore

Desde sus desarrollos inmobiliarios hasta sus campos de golf, el presidente Trump es conocido por añadir su nombre a sus propiedades, en algunos casos, como la Torre Trump en Chicago, con letras que cubren varios pisos. Ahora, algunos de sus partidarios quieren añadir su cara a uno de los monumentos más emblemáticos del país: el Monte Rushmore.

Pocos días después de que Trump asumiera el cargo para su segundo mandato en enero, uno de sus partidarios en el Congreso presentó un proyecto de ley para hacer precisamente eso.

Si bien el proyecto de la representante Anna Paulina Luna, republicana de Florida, no ha podido avanzar en el Capitolio, hay un desafío aún más difícil por delante: la famosa montaña no tiene suficiente espacio rocoso para tallar el rostro de Trump, o de cualquier otra persona.

“Se reduce a la geología, la ingeniería”, dijo Paul Nelson, un ingeniero jubilado que supervisó el sistema de monitoreo de rocas en Mount Rushmore. “Más no se puede hacer”.

Los rostros gigantes de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln fueron tallados en la montaña entre 1927 y 1941 por el escultor Gutzon Borglum y su hijo, Lincoln Borglum.

Las limitaciones físicas de la montaña representaron en su momento una dificultad para los Borglum, que debieron adaptar sus planes a lo que era factible con la piedra durante la construcción del Monte Rushmore en las Black Hills de Dakota del Sur de 1927 a 1941.

Borglum escribió en mayo de 1936 que las “limitaciones de la piedra son tan graves, que dudo que sea posible incluir una quinta cabeza”.

Eso no ha impedido que los partidarios de Trump refloten la idea de su cabeza en el monumento.

“Bueno, ciertamente tienen espacio para eso allí”, dijo la secretaria del Interior, Doug Burgum, a la nuera de Trump, Lara Trump, en su programa de Fox News cuando preguntó si Trump podría estar en el Monte Rushmore algún día.

“Es algo maravilloso especular sobre quién podría o debería estar en el Monte Rushmore, pero no se puede hacer”, dijo Dan Wenk, quien fue superintendente del Monte Rushmore durante más de una década. “¿Agregarías otra figura a ‘La última cena’ de Da Vinci? No lo creo. No cambias el gran arte”.

Wenk dijo que, aunque pueda parecer que hay espacio al lado de Lincoln o Washington, la roca “no es adecuada para tallar”, ya que está “muy fracturada, es muy suave”.

La talla de la cara de Jefferson comenzó inicialmente a la izquierda de Washington, pero tuvo que ser movida a su derecha.

