EEUU: Trump quiere un gran salón de baile en la Casa Blanca

Según el plan difundido por la administración, la obra incluirá una ampliación de un solo nivel, con una altura equivalente a la del edificio principal de la Casa Blanca. El salón de baile tendrá una superficie de 22.000 pies cuadrados (unos 2040 metros cuadrados) y contará con capacidad para 1000 invitados sentados en cenas y eventos oficiales.

El nuevo espacio está pensado para albergar grandes recepciones, actos protocolares y celebraciones, una carencia que Trump ha señalado en reiteradas oportunidades desde su primer mandato, al considerar insuficientes los salones actuales para eventos de gran escala.

La corresponsal de NBC en la Casa Blanca, Kelly O'Donnell, informó sobre el anuncio en el programa TODAY, destacando que el proyecto representa una de las modificaciones arquitectónicas más ambiciosas del complejo presidencial en décadas.

Por el momento, la Casa Blanca no precisó el cronograma definitivo de la obra ni su costo total, aunque el anuncio ya generó debate sobre el alcance simbólico y presupuestario de la ampliación. (ANSA).