EEUU: Trump quiere una moneda de oro con su retrato

Según el diario New York Times, la moneda debería estar lista para coincidir con las celebraciones del 250 aniversario de la Declaración de Independencia, que se conmemora el 4 de julio

Donald Scarinci, presidente del Comité Asesor de Monedas Ciudadanas, afirmó: "desde la firma de ese gran documento, ninguna nación del mundo ha emitido monedas con la imagen de un líder elegido democráticamente durante su mandato. Solo las naciones gobernadas por reyes o dictadores muestran la imagen del soberano en sus monedas"

Los planes de Trump incluyen que la moneda de oro complemente otra que represente su perfil, actualmente en desarrollo por su administración, a pesar de la tradición establecida por George Washington, quien se negó a honrar una moneda con su imagen en vida

Para bloquear, o al menos ralentizar, el proceso de emisión, Scarinci retiró el debate sobre la "Moneda de Oro del 250 Aniversario" de la agenda de la reunión más reciente

Subrayó la contradicción de proponer monedas que representen a un presidente en ejercicio en el contexto de conmemorar el acto mediante el cual las colonias americanas rechazaron la soberanía del rey Jorge III

El diseño de la moneda de oro presenta a Trump en uno de sus retratos fotográficos favoritos, mostrando un rostro ceñudo, como el de un toro a punto de atacar. Esta imagen reemplazó en enero una foto más convencional en la galería de presidentes de la Galería Nacional de Retratos

La coincidencia es notable: el aniversario de la independencia de Estados Unidos se celebrará apenas unos días antes del 80 cumpleaños de Trump, el 14 de julio de 2026

Si se lleva a cabo, esta moneda se sumaría a otros ejemplos del culto a la personalidad que Trump y su séquito han promovido durante su primer año de segundo mandato, desde su nombre en la fachada del Kennedy Center hasta la propuesta del congresista republicano Addison McDowell de rebautizar la estación aérea Dulles de Washington como Aeropuerto Internacional Donald J

Trump (ANSA)