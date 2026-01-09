EEUU: Trump recibirá al presidente de Colombia en febrero

"Estoy seguro de que trabajaremos bien con Colombia", dijo el mandatario estadounidense, sin precisar todavía detalles sobre la agenda oficial.

La invitación se produce en un contexto de tensiones diplomáticas, luego de que Trump sugiriera la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos contra Colombia, en medio de sus duras declaraciones tras la reciente operación que llevó a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Venezuela y otras críticas a la lucha antinarcóticos en la región.

El presidente Petro afirmó en una entrevista con la cadena BBC que la perspectiva de una intervención militar estadounidense contra su país sigue siendo "una amenaza real" tras la operación de captura de Maduro, y aseguró que no se sintió totalmente tranquilizado por la reciente llamada telefónica con Trump en la que discutieron un posible encuentro bilateral.

Petro dijo que Trump, en esa conversación, lo instó repetidamente a "cuidarse el trasero" —expresión dura citada por medios internacionales— y criticó el enfoque estadounidense hacia otras naciones, calificándolo de comportamiento de "un imperio" que puede terminar aislando a Estados Unidos del resto del mundo.

Las relaciones entre Washington y Bogotá habían experimentado un fuerte deterioro tras las declaraciones públicas de Trump en las que acusó a Petro y al gobierno colombiano de una postura permisiva frente al narcotráfico, incluso sugiriendo la posibilidad de acciones militares similares a las realizadas recientemente en Venezuela. Esas palabras generaron rechazo en Colombia y motivaron protestas y fuertes declaraciones de rechazo por parte de sectores políticos y sociales.

No obstante, fuentes diplomáticas han interpretado la invitación a la Casa Blanca como un intento de desescalar la confrontación verbal y reorientar la relación hacia la cooperación tradicional en temas como seguridad, narcotráfico y comercio, a pesar de las profundas diferencias de política entre ambos líderes.

Aunque todavía no fue detallada oficialmente, se espera que durante la visita los mandatarios aborden la lucha contra el narcotráfico —tema clave en la relación bilateral—, la cooperación regional en materia de seguridad, la situación en Venezuela y otros desafíos de la agenda hemisférica.

La visita de Petro marca un momento relevante en la relación entre Estados Unidos y Colombia, que históricamente ha sido un aliado estratégico de Washington, especialmente en la lucha contra el crimen organizado.

Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el gobierno colombiano han publicado un comunicado conjunto con el programa definitivo del encuentro. (ANSA).