EEUU: Trump redobla presión sobre la FED y apunta contra la gestión de tasas

Las declaraciones se producen un día después de que la Federal Reserve, organismo independiente de la Casa Blanca, decidiera mantener sin cambios las tasas de referencia, pese a las reiteradas presiones del mandatario para avanzar con recortes.

"Las tasas de interés van a bajar. Con una persona adecuada e inteligente en la Fed, podremos trabajar juntos para bajar las tasas, y eso cubre todo", dijo Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El presidente sostuvo que la reducción de tasas ayudaría a sostener el valor de las viviendas y permitiría a nuevos compradores acceder al mercado inmobiliario.

Trump remarcó que su objetivo es facilitar la compra de vivienda, especialmente para jóvenes, pero sin provocar una caída en el valor de las propiedades existentes.

"Vamos a mantener ricos a los propietarios actuales. No vamos a destruir el valor de sus casas para que alguien que no trabajó duro pueda comprar", afirmó.

Si bien la Reserva Federal fija tasas de referencia clave, analistas recuerdan que sus decisiones no impactan de forma directa en las tasas hipotecarias, que dependen también del mercado de bonos y de expectativas inflacionarias.

Las declaraciones de Trump reavivan el debate histórico en Estados Unidos sobre la independencia del banco central y el rol del poder político en la política monetaria.

El mercado de la vivienda se convirtió en uno de los ejes centrales del debate económico en Estados Unidos, en un contexto de tasas elevadas, precios inmobiliarios altos y dificultades de acceso para nuevos compradores.

En los últimos años, el costo del crédito hipotecario se disparó tras el ciclo de subas de tasas implementado por la Fed para contener la inflación, afectando particularmente a compradores jóvenes y de ingresos medios.

El posicionamiento de Trump busca equilibrar dos objetivos políticamente sensibles: sostener el valor patrimonial de los propietarios actuales y, al mismo tiempo, ampliar el acceso a la vivienda, un desafío estructural en la economía estadounidense.

El presidente Trump ha mantenido en los últimos años una postura crítica hacia la conducción de la política monetaria bajo el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, a quien responsabiliza por mantener tasas de interés que, según su visión, limitaron el crecimiento económico y el acceso al crédito para familias y empresas.

Trump ha sostenido reiteradamente que la Fed debería actuar con mayor agresividad para reducir tasas y estimular la actividad económica.

El mandatario también ha cuestionado públicamente el enfoque de Powell sobre la lucha contra la inflación, señalando que priorizar la estabilidad de precios a través de tasas altas puede afectar el mercado inmobiliario, el consumo y la inversión. (ANSA).