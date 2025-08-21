EEUU: Trump refuerza política contra transgénero

Así lo comunicó en un mensaje en su red Social Truth, sin brindar más detalles.

Hasta el momento, el Departamento de Educación no se refirió al anuncio de Trump.

Las escuelas estadounidenses reciben la gran mayoría de su financiación a través de fuentes locales y estatales, pero reciben algo de dinero del gobierno federal.

La publicación de Trump es la última salva en su lucha contra los derechos transgénero, así como contra el estado de California, liderado por el gobernador demócrata Gavin Newsom, con quien mantiene un enfrentamiento desde hace años.

Su administración demandó a California en julio por su política de permitir que los atletas transgénero compitieran en deportes escolares femeninos, alegando que era una violación de las leyes federales contra la discriminación.

En febrero, el presidente republicano firmó una directiva para retirar la financiación federal de cualquier escuela que permita a las mujeres o niñas transgénero competir en deportes femeninos.

La demanda presentada por el Departamento de Justicia apunta contra las políticas de California para atletas transgénero violan el Título IX, la ley federal que prohíbe la discriminación en la educación por motivos de sexo. El departamento afirma que las normas de California "no solo son ilegales e injustas, sino también degradantes, y les indican a las niñas que sus oportunidades y logros son secundarios a la adaptación de los niños".

"Estas políticas y prácticas discriminatorias ignoran las innegables diferencias biológicas entre niños y niñas, en favor de una 'identidad de género' amorfa", afirma la demanda. "Las consecuencias de estas políticas ilegales son devastadoras: las niñas son desplazadas de los podios, se les niegan premios y pierden visibilidad crucial para obtener becas y reconocimiento universitario".

El presidente criticó la participación de un estudiante-atleta transgénero de secundaria que ganó títulos en el campeonato de atletismo de California el mes pasado. La fiscal general adjunta Harmeet Dhillon escribió en una carta después del encuentro que el organismo deportivo que organizaba la final violó la Cláusula de Igual Protección de la Constitución al permitir que las niñas trans compitieran contra otras atletas femeninas. (ANSA).