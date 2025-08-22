EEUU: Trump regresa al Smithsonian con cruzada anti woke

Entre ellas se encuentran la pintura de Amy Sherald que transforma a una mujer trans afroamericana en la Estatua de la Libertad, junto con "Huida a Egipto: Refugiados cruzando el muro fronterizo hacia Texas" de Rigoberto González, en la que una familia migrante se integra a la Sagrada Familia del Evangelio.

"El presidente Trump tiene razón sobre el Smithsonian" es el título de un mensaje publicado en el sitio web de la Casa Blanca, que enumera 26 "pecados capitales" de los cuales el Smithsonian, que incluye 21 museos, bibliotecas, centros de investigación y el Zoológico de Washington, ha sido culpable al presentar obras de arte y exposiciones con imágenes y frases que violan la ortodoxia trumpiana sobre sexualidad, raza e inmigración.

Duras críticas llegan de la izquierda a la "lista negra", que los críticos, incluido el propio González, comparan con las iniciativas de la Alemania de Adolf Hitler contra el llamado "arte degenerado". Muchas de las obras de arte y exposiciones citadas por la Casa Blanca como ejemplos se incluyeron en un artículo publicado el 15 de agosto en la revista conservadora The Federalist.

Aquí hay algunos ejemplos: Las críticas de la Casa Blanca se centraron en una infografía creada por el Museo Nacional de Historia Afroamericana en 2020 durante las protestas de Black Lives Matter y posteriormente eliminada.

Incluía descripciones de estructuras familiares, religión y actitudes de la "cultura blanca dominante". También criticó una serie de retratos encargados por la Galería Nacional de Retratos al artista Hugo Crosthwaite, que representan al médico de primera línea del Covid-19, Anthony Fauci (una bestia negra del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert Kennedy Jr.), a la activista Angela Davis y a la candidata presidencial socialista para 2024, Claudia De la Cruz.

Esta es la segunda vez esta semana que la administración Trump ataca públicamente al Smithsonian y, en general, a la programación de los museos estadounidenses.

El lunes, el presidente escribió en Truth Social que los museos son "el último segmento restante de la progresividad", mientras que a principios de agosto, la Casa Blanca ordenó a varias instituciones del Smithsonian que se sometieran a una revisión exhaustiva de sus exposiciones y programas antes del 250 aniversario de Estados Unidos para garantizar su plena alineación con la visión del presidente Trump de la historia estadounidense. (ANSA).