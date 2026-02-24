EEUU: Trump relanza el sueño americano en el Discurso del Estado de la Unión

Frente a la Cámara y el Senado reunidos en sesión plenaria, The Donald defiende su primer año en la Casa Blanca, durante el cual ha "salvado a América del borde del desastre", y establece las bases para el futuro al presentar nuevas medidas para reducir el costo de vida que asfixia a los estadounidenses

Una agenda "ambiciosa" que apunta directamente a impulsar al país hacia esa edad de oro que aún parece un espejismo

Para el presidente, es el discurso más difícil en años, tras el revés de la Corte Suprema sobre los aranceles, un pilar fundamental de su política económica

Ante esos jueces que lo han desaprobado, sentados en primera fila como de costumbre, el mandatario reivindica su autoridad

Esto ocurre en el día de entrada en vigor de aranceles globales del 10% para todos, mientras que la administración trabaja para aumentarlos al 15% y delinear la estrategia a seguir en los próximos meses para mantener la presión sobre los socios comerciales

Sin embargo, los aranceles son solo uno de los temas polémicos con los estadounidenses y el Congreso

El Estado de la Unión se produce en medio de un cierre parcial de gobierno, al que ha sido orillado por los demócratas en la batalla por los financiamientos de la ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas protagonista de los incidentes en Minneapolis que han transformado la inmigración de un punto fuerte del presidente a su talón de Aquiles

Sobre las tarifas y los migrantes, Trump comienza a encontrar resistencia incluso en su propio partido, históricamente favorable al libre comercio y contrario a las tácticas agresivas de los agentes de la ICE

De cara a las elecciones de noviembre, los conservadores son conscientes de que los estadounidenses desaprueban a Trump en cuestiones de aranceles y migrantes, y temen al efecto dominó en las urnas. Una derrota en la Cámara se da casi por sentada, pero el riesgo cada vez más real es el de una avalancha demócrata que conquiste todo el Congreso, dejando al presidente como un pato cojo

Así que no es fácil para el presidente, en la noche de mayor visibilidad del año, alcanzar el objetivo de relanzar una imagen seriamente empañada en varios frentes, afectada también por el escándalo de Jeffrey Epstein

La difícil tarea de Trump de convencer a los estadounidenses sobre sus recetas económicas se acompaña de la aún más complicada de prepararlos para un posible ataque a Irán

El Estado de la Unión es, de hecho, la mejor oportunidad para que el magnate presente y explique al gran público la necesidad de un asalto contra Teherán

El presidente aún no decidió si atacar, aunque -según informaciones no confirmadas- sería propenso a un ataque limitado para reforzar la posición negociadora de Estados Unidos, seguido de una operación más masiva en caso de que Irán no acepte las condiciones estadounidenses

Convencer a los estadounidenses de bendecir su acción no es fácil: su base MAGA se opone al intervencionismo militar en el extranjero y el gran público, en general, recuerda con preocupación las batallas estadounidenses en Medio Oriente

Trump habla en el recinto ante algunas de las víctimas de Epstein, a la hija de Jimmy Lay (el magnate pro-democracia de Hong Kong condenado a 20 años de prisión), a la madre de un chico detenido por la ICE y al equipo masculino de hockey estadounidense, ganador de la medalla de oro en las Olimpiadas de Milán-Cortina

Rompiendo la tradición, la primera dama Melania envió invitaciones personales al importante evento, enfocándose en dos chicas que representan lo mejor de su plataforma, caracterizada por la inteligencia artificial y el apoyo a menores en acogida a través de la iniciativa "Fostering the Future"

Como respuesta al discurso de Trump, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, está lista para lanzar la ofensiva de los demócratas hacia 2028. (ANSA)