EEUU: Trump relanza idea de "cuarto" mandato en medio de peor caída en sondeos

"Números récord en todos lados. ¿Debería intentar un cuarto mandato?", escribió Trump en su red Truth Social, según citado por la revista Newsweek

El comentario se produjo pocas horas después de que el mandatario atacara duramente a los "sondeos falsos" y amenazara con iniciar acciones legales contra el diario The New York Times por una encuesta realizada junto al Siena College que situó su índice de aprobación en apenas 35%

"El verdadero apoyo es excelente, pero se niegan a publicarlo", afirmó Trump, antes de calificar el sondeo del NYT como "fuertemente distorsionado a favor de los demócratas"

La sugerencia de un "cuarto mandato" parte de una interpretación personal del propio Trump, que considera las elecciones de 2020 —que perdió— como su "tercer mandato", lo que, en su lógica, le permitiría aspirar nuevamente a la presidencia en 2028 y alcanzar un cuarto período en la Casa Blanca

No es la primera vez que el líder republicano insinúa esa posibilidad. En los últimos años aludió en varias ocasiones a la idea de continuar más allá de los límites constitucionales, y llegó a decir que "no estaba bromeando" sobre un nuevo mandato e incluso lanzó productos de campaña con la consigna "Trump 2028"

La Constitución estadounidense, sin embargo, establece un límite claro. La Enmienda 22, ratificada en 1951, prohíbe a cualquier presidente ejercer más de dos mandatos

La norma fue aprobada tras la muerte del presidente Franklin D. Roosevelt, quien había sido elegido en cuatro ocasiones consecutivas y falleció durante su cuarto período

Antes de esa enmienda no existía un límite legal, aunque la decisión del primer presidente, George Washington, de retirarse voluntariamente tras dos mandatos había creado una tradición informal que se mantuvo durante más de un siglo, hasta que Roosevelt la rompió en 1940

Los comentarios de Trump reavivan así un debate constitucional sensible, mientras su nivel de aprobación atraviesa uno de los momentos más bajos desde su regreso al poder y crece la presión política en un año clave para la agenda interna y electoral. (ANSA)