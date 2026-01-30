EEUU: Trump relanza la teoría "Italygate" sobre las elecciones de 2020

La teoría sostiene que Italia habría estado involucrada en el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, que Trump continúa afirmando que le fueron "robadas" para favorecer al entonces candidato demócrata Joe Biden.

Según el post compartido en las últimas horas —publicado por la cuenta The Scif—, "funcionarios italianos de Leonardo SpA habrían utilizado satélites militares para hackear máquinas de votación estadounidenses", trasladando votos de Trump a Biden mediante supuestas herramientas desarrolladas por la Central Intelligence Agency.

La versión también sostiene que la operación habría sido coordinada por China, supervisada por la CIA y posteriormente encubierta por el Federal Bureau of Investigation (FBI), con el objetivo de favorecer la elección de Biden.

Las acusaciones ya fueron desmentidas en el pasado por Leonardo, que además presentó denuncias por difamación contra cuatro personas vinculadas a la difusión de estas afirmaciones.

Tras las elecciones de 2020, Trump impulsó numerosas denuncias judiciales en distintos estados, cuestionando el recuento de votos, el voto por correo y los procedimientos electorales. La mayoría de las acciones legales fueron rechazadas por tribunales estatales y federales por falta de pruebas o fundamentos suficientes.

Entre los casos más resonantes estuvieron sus cuestionamientos al resultado electoral en el estado de Georgia, donde su equipo legal denunció presuntas irregularidades en el conteo. Investigaciones posteriores, auditorías y recuentos confirmaron el resultado oficial de la elección en ese estado.

El episodio en Georgia tuvo amplia repercusión política y judicial en Estados Unidos, ya que formó parte del conjunto de acciones legales y políticas impulsadas por el expresidente para impugnar el resultado electoral de 2020, proceso que se extendió durante meses tras los comicios.

La teoría "Italygate" ha sido reiteradamente desmentida por autoridades electorales estadounidenses, organismos de inteligencia y verificadores independientes, que no encontraron evidencia de manipulación extranjera del resultado electoral de 2020. (ANSA).