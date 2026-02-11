EEUU: Trump retira la bandera Pride del Monumento Stonewall y desata críticas

La decisión se basa en una orden federal del 21 de enero emitida por el Departamento del Interior, que supervisa el National Park Service. La disposición establece que las propiedades administradas por el organismo deben exhibir únicamente la bandera de Estados Unidos o enseñas con logotipos oficiales del gobierno federal.

El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, señaló en redes sociales que la bandera fue retirada durante el fin de semana y aseguró que será reinstalada. "No pueden borrar nuestra historia. Nuestra comunidad no se quedará de brazos cruzados mientras la administración Trump intenta eliminar nuestra memoria", escribió.

Back y contexto. El Stonewall Inn, ubicado en el barrio de Greenwich Village, se convirtió en símbolo del movimiento por los derechos LGBT tras la revuelta de junio de 1969, desencadenada por una redada policial en el bar. Los disturbios marcaron un punto de inflexión en la lucha por la igualdad y dieron origen, un año después, a la primera marcha del Orgullo en Nueva York, que luego se replicó en ciudades de Estados Unidos y del mundo.

En 2016, durante la presidencia de Barack Obama, el área que rodea el Stonewall Inn —incluido Christopher Park— fue declarada Monumento Nacional y quedó bajo la administración del National Park Service, convirtiéndose en el primer sitio federal dedicado a la historia y los derechos de la comunidad LGBT en Estados Unidos.

La remoción de la bandera se produce en un contexto de decisiones federales recientes vinculadas a regulaciones sobre símbolos y políticas culturales en edificios públicos, lo que ha generado debates sobre el alcance de las competencias administrativas y la representación de identidades en espacios oficiales.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles indicaron que analizarán posibles vías legales o administrativas para revertir la medida.

En los últimos años, la bandera Pride se había convertido en un símbolo permanente en las inmediaciones del monumento, especialmente durante el Mes del Orgullo en junio, aunque también en fechas conmemorativas vinculadas a la historia del movimiento. Si bien no forma parte de la señalética oficial del National Park Service, su presencia fue avalada por autoridades locales y organizaciones comunitarias como gesto de reconocimiento al carácter histórico del sitio.

La medida se inscribe en una serie de decisiones de la actual administración orientadas a restringir la exhibición de banderas no oficiales en propiedades federales. Funcionarios del Departamento del Interior argumentaron que la norma busca "uniformidad institucional" en edificios y espacios bajo jurisdicción federal, mientras que críticos sostienen que la aplicación estricta de la orden en Stonewall tiene una carga simbólica particular por tratarse de un emblema del movimiento por los derechos LGBT en Estados Unidos. (ANSA).