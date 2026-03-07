EEUU: trump reúne aliados en Florida, estará Milei

La presencia de Milei será uno de los elementos más destacados del encuentro, que se desarrollará en la exclusiva propiedad de Trump en Palm Beach y que busca reforzar vínculos dentro del espacio político que orbita alrededor del expresidente estadounidense.

Según fuentes cercanas a la organización, el evento combinará instancias sociales con intervenciones políticas y servirá como plataforma para fortalecer relaciones entre dirigentes afines a la agenda política impulsada por Trump en Estados Unidos.

Trump prevé pronunciar un discurso ante los invitados en el que abordará tanto la coyuntura política estadounidense como el escenario internacional, en un contexto marcado por tensiones geopolíticas, debates sobre comercio y seguridad y una creciente polarización en la política norteamericana.

El encuentro reunirá además a empresarios, donantes del Partido Republicano y referentes del mundo conservador, muchos de los cuales mantienen vínculos directos con la estructura política que Trump consolidó durante su paso por la Casa Blanca.

La participación de Milei vuelve a reflejar la cercanía política e ideológica entre ambos dirigentes. Desde antes de asumir la presidencia argentina, el líder libertario ha expresado públicamente su admiración por Trump y ha señalado coincidencias en materia de política económica, defensa del libre mercado y críticas al establishment político tradicional.

Durante su campaña presidencial, Milei ya había mencionado en varias ocasiones al exmandatario estadounidense como uno de los referentes internacionales de su visión política, junto con otras figuras del liberalismo económico y del conservadurismo occidental.

La reunión en Mar-a-Lago se inscribe además en una estrategia más amplia de Trump para mantener su influencia dentro del Partido Republicano y consolidar una red internacional de aliados políticos que comparten su visión sobre economía, inmigración y seguridad.

Mar-a-Lago, un exclusivo complejo ubicado en Palm Beach, se ha convertido así en uno de los principales escenarios de la actividad política del entorno de Trump.

El encuentro con Milei se produce en un momento en que el exmandatario continúa siendo una figura dominante dentro del Partido Republicano y mantiene un peso significativo en el debate político estadounidense.

Para el presidente argentino, la participación en la reunión también representa una oportunidad para reforzar su posicionamiento internacional y consolidar relaciones con sectores influyentes del mundo político y empresarial estadounidense. (ANSA).