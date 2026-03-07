EEUU: trump saluda a Kast y bromea con vital apoyo en triunfo del chileno

Los comentarios de Trump tuvieron lugar mientras presentaba al político republicano chileno y fue uno de los intercambios más extensos transmitidos por los medios.

"Está aquí el presidente electo de Chile, José Kast, felicidades", señaló para luego mencionar que "gastan 10 millones y 10 millones en una campaña y me ruegan por un apoyo y ganan por hasta 30 puntos y no recibo nada", dijo en tono de broma el presidente norteamericano.

El incómodo comentario, que causó risas entre los presentes, no finalizó allí. En el mismo sentido, agregó: "Hay alguna forma en que podría recibir dinero? Gastan millones de US$ y yo les doy el apoyo por nada".

En medio de la recepción a la decena de presidentes presentes, entre ellos el salvadoreño Nayib Bukele, el ecuatoriano Daniel Noboa y el argentino Javier Milei, el presidente Trump comentó, además: "es un honor tener ese poder, de apoyar a alguien incluyendo a otros países (...) y solo lo hago si pienso que es bueno, si no lo creo, lo rechazo. He rechazado muchos más de los que he aceptado", aseguró.

La cumbre "Shield of the Americas" en Miami busca alinear al continente en torno a la seguridad hemisférica. "El corazón de nuestro acuerdo es un compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los siniestros cárteles y redes terroristas de una vez por todas", indicó Trump en parte de su alocución. (ANSA).