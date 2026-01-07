EEUU: Trump se reunirá con petroleras para discutir inversiones en Venezuela

La reunión forma parte de una serie de esfuerzos de la administración estadounidense para facilitar el ingreso de petroleras como Exxon, Chevron y ConocoPhillips al mercado venezolano tras años de sanciones económicas y deterioro de la infraestructura local. Representantes de estas empresas se encuentran entre los ejecutivos que podrían participar, aunque los detalles finales de la lista de asistentes aún se negocian.

El encuentro se produce en medio de una intensa actividad de Washington sobre Venezuela, luego de que Trump anunciara que el país sudamericano transferirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, con los ingresos orientados al beneficio de ambos pueblos. El objetivo del Gobierno es incentivar inversiones privadas para remontar la producción en un país que posee las mayores reservas petroleras del mundo, pero cuya extracción se desplomó en los últimos años por falta de mantenimiento.

Analistas advierten que, aunque el potencial de retorno para las empresas es alto, la reconstrucción de la industria venezolana demandará años de inversión significativa y una enorme modernización de campos y refinerías, una tarea compleja en el contexto político y económico actual.

La invitación a los ejecutivos se interpreta también como una señal de la estrategia energética de la Casa Blanca, que busca consolidar influencia en la región y reconfigurar la producción y exportación de crudo tras el despliegue militar y las sanciones impuestas a Caracas. (ANSA).