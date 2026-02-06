EEUU: Trump seguirá el Super Bowl por la TV, pero no verá a Bad Bunny

"Creo que el presidente preferirá mucho más a Kid Rock que a Bad Bunny", avisó la portavoz Karoline Leavitt. Trump, que asistió al partido por el campeonato del año pasado entre los Eagles y los Chiefs en Nueva Orleans, había descartado hace días una aparición en persona en el Super Bowl: en su opinión, el estadio de Santa Clara, en el norte de California, estaba "demasiado lejos" y no justificaba su viaje.

Trump criticó como "absolutamente ridícula" la decisión de la NFL de asignar espacios a Bad Bunny y a la banda de punk rock Green Day, quienes escribieron letras críticas contra su agenda MAGA (Make America Great Again). (ANSA)