EEUU.- Trump, sobre las redadas migratorias del ICE: "No han ido suficientemente lejos"

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este domingo que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "no ha ido lo suficientemente lejos" en sus redadas contra las personas en situación irregular en el país. "Creo que (los agentes del ICE) no han ido lo suficientemente lejos porque nos han frenado los jueces, los jueces liberales que nombraron (los expresidentes demócratas Joe) Biden y (Barack) Obama", ha manifestado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS. El inquilino de la Casa Blanca ha negado que las redadas migratorias del ICE sean "excesivas" y, en cambio, ha afirmado estar de acuerdo con ellas, alegando que "hay que sacar a esa gente" de territorio estadounidense. "Hay que fijarse en quiénes son. Muchos son asesinos. Muchos son personas que fueron expulsadas de sus países por ser, ya sabes, delincuentes. Muchos vienen de cárceles y prisiones. Muchos vienen de instituciones psiquiátricas", ha relatado al ser interpelado por la detención y deportación de personas que no son delincuentes violentos. El mandatario ha asegurado que su política migratoria llevará "mucho tiempo porque (...) 25 millones de personas entraron a nuestro país (y) muchos (de ellos) no deberían estar aquí" y ha presumido de que su Administración está "limpiando" las ciudades estadounidenses.