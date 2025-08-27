EEUU: Trump también quiere la Union Station de DC

El anuncio de hoy del Secretario de Transporte, Sean Duffy, llega poco más de un año después de que Amtrak, la principal red de trenes de Estados Unidos, se sumiera en una crisis.

"En lugar de ser un punto de orgullo, la Union Station de Washington ha caído en mal estado", dijo Duffy en un comunicado.

"Al recuperar la gestión de la estación, ayudaremos a que esta ciudad sea segura y hermosa a una fracción del costo".

El Departamento de Transporte dijo en el comunicado de prensa del miércoles que los esfuerzos eran parte de una iniciativa más amplia, haciéndose eco de la orden ejecutiva de marzo del presidente Trump que exponía esfuerzos para combatir el crimen y promover el "embellecimiento" en la capital, en una crítica directa a la gestión de la alcaldesa de la ciudad, la demócrata Muriel Bowser.

La posibilidad de hacerse cargo de una de las principales estaciones del país es parte de la avanzada de Trump sobre la capital, en un momento en que la Casa Blanca ha promulgado esfuerzos radicales para reforzar la presencia de agentes federales y la Guardia Nacional, una medida que ha provocado reacciones mixtas de los residentes, con muchos expresando enojo y otros expresando su apoyo.

Duffy subrayó además que el Departamento tiene como objetivo hacer "inversiones para asegurarse de que esta estación no esté sucia, que no tengamos personas sin hogar en Union Station.

Queremos un lugar donde las empresas quieran obtener arrendamientos".

"No es un juego de poder, siempre lo hemos tenido", agregó, refiriéndose a la propiedad del edificio por parte del gobierno federal. "Pero creemos que podemos administrar mejor la propiedad, traer más inquilinos, traer más ingresos".

El Departamento de Transporte dijo que la estación necesita "mejoras en los ascensores, la iluminación y la seguridad, junto con mejoras en la experiencia del pasajero y la sustitución del techo y otros sistemas importantes".

El comunicado también se refería a la "expansión potencial" de la estación. La Union Station Redevelopment Corporation anunció en 2024 que un proyecto de expansión estaba en etapa de desarrollo.

El Departamento de Transporte dijo que está renegociando un acuerdo con Amtrak y la Union Station Redevelopment Corporation, que ayuda a supervisar la estación y "sirve como su propietario", explica su sitio web.

"En septiembre, se espera una acción formal que confirme el control renovado del USDOT de la Estación de la Unión de Washington", dijo el comunicado de prensa.

La historia de Union Station, que es propiedad de la Administración Federal de Ferrocarriles, una agencia del Departamento de Transporte, se remonta a más de un siglo. Abrió en 1907. En 1981, el Congreso aprobó una ley que le dio al secretario de transporte la responsabilidad de la "rehabilitación y remodelación" de Union Station. (ANSA).