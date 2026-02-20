EEUU: Trump tras histórico revés: decisión de la Corte "es una vergüenza"

En una decisión adoptada por seis votos contra tres, el tribunal sostuvo que Trump no podía utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una norma diseñada para responder a crisis extraordinarias, para imponer aranceles masivos sobre importaciones de numerosos países sin aprobación legislativa.

La resolución representa un golpe central a uno de los pilares de la estrategia económica y comercial del mandatario, que había utilizado los aranceles como instrumento de presión diplomática y herramienta fiscal dentro de su agenda política.

Trump había justificado los gravámenes alegando emergencias nacionales vinculadas al déficit comercial, la seguridad fronteriza y el tráfico de drogas, argumentos que fueron cuestionados en tribunales por empresas, estados y expertos constitucionales, quienes sostuvieron que la ley invocada no menciona la potestad de imponer tarifas aduaneras.

El fallo refuerza el principio constitucional según el cual el poder de establecer impuestos y aranceles pertenece al Congreso, y marca un límite significativo al intento del Ejecutivo de ampliar su autoridad económica mediante la declaración de emergencias nacionales.

Las tarifas impuestas bajo ese esquema habían afectado a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos y generaron decenas de miles de millones de dólares en ingresos, lo que ahora abre la puerta a posibles reclamos de reembolso por parte de empresas que pagaron esos gravámenes.

Los aranceles, incluidos los llamados "recíprocos", formaban parte del paquete comercial lanzado por Trump en 2025 —conocido como "Liberation Day"— que estableció tasas generalizadas a las importaciones y desencadenó disputas comerciales con aliados y rivales, además de múltiples demandas judiciales.

El litigio llegó a la Corte Suprema tras fallos previos de tribunales inferiores que ya habían considerado ilegal el uso de la IEEPA para fijar aranceles, señalando que los déficits comerciales o la dependencia industrial no constituyen por sí mismos una "amenaza extraordinaria" que justifique poderes excepcionales.

Analistas consideran que la sentencia constituye una de las decisiones más importantes del máximo tribunal sobre los límites del poder presidencial en política económica exterior y podría obligar a la Casa Blanca a rediseñar su estrategia comercial si pretende mantener nuevas tarifas mediante otros mecanismos legales.

Según el fallo, la normativa —que otorga al presidente facultades para enfrentar "amenazas extraordinarias" durante una emergencia nacional— permite restringir transacciones, congelar activos o regular operaciones económicas con el exterior, pero no habilita explícitamente la imposición de aranceles, una atribución que la Constitución reserva al Congreso.

El tribunal subrayó que los aranceles forman parte del poder tributario federal y que cualquier delegación presidencial en materia comercial debe estar expresamente prevista por ley, algo que no ocurre en el texto del IEEPA.

La legislación fue aprobada en la década de 1970 justamente para limitar el alcance de los poderes presidenciales en seguridad nacional y en política económica internacional, tras las medidas adoptadas por el presidente Richard Nixon en 1971, cuando impuso gravámenes temporales a las importaciones para enfrentar la crisis de balanza de pagos provocada por el colapso del sistema monetario de Bretton Woods. (ANSA).