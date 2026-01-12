EEUU: Trump vuelve a atacar a Jerome Powell y a la FED

Así lo informa The New York Times. Se trata de otra embestida de la administración Trump contra el banco central y su conducción actual.

La respuesta no se hizo esperar. "Tengo un profundo respeto por el Estado de derecho y la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie, y mucho menos el presidente de la Reserva Federal, está por encima de la ley. Pero esta acción sin precedentes debe considerarse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la administración de Donald Trump", declaró Powell.

"Esta nueva amenaza es solo un pretexto", añadió el presidente de la Reserva Federal. "No se refiere a la función de supervisión del Congreso; la Reserva Federal, mediante testimonios y otras divulgaciones públicas, hizo todo lo posible por mantener al Congreso informado sobre el proyecto de renovación. Esos son pretextos. La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", detalló el líder de la FED.

"Se trata de si la Reserva Federal podrá seguir fijando las tasas de interés con base en la evidencia y las condiciones económicas, o si, en cambio, la política monetaria se verá dirigida por la presión política o la intimidación", disparó luego.

"He servido en la Reserva Federal bajo cuatro administraciones, tanto republicanas como demócratas. En todos los casos, he desempeñado mis funciones sin temor ni favoritismo político, centrado únicamente en nuestro mandato de estabilidad de precios y máximo empleo. El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas. Continuaré desempeñando el trabajo para el que el Senado me confirmó, con integridad y compromiso de servir al pueblo estadounidense", completó tajante.

El efecto sobre los mercados también fue impactante. Las acciones en Wall Street cayeron el lunes después de que el Departamento de Justicia abriera una investigación criminal contra Powell. El Promedio Industrial Dow Jones perdió 252 puntos, o un 0,5%. El S&P 500 cayó un 0,2%, mientras que el Nasdaq Composite también perdió alrededor de un 0,2%.

Las caídas de las acciones marcaron un retroceso desde los máximos históricos alcanzados a finales de la semana pasada. La propuesta de Trump de limitar las tasas de las tarjetas de crédito al 10% durante un año también causó cierta indigestión en el mercado al comienzo de la semana.

La creciente disputa entre la Reserva Federal y la Casa Blanca de Trump está reviviendo recuerdos de épocas anteriores en las que el presidente estadounidense ejerció presión sobre el banco central. (ANSA).