EEUU: Trump y el discurso más largo de la historia

Al asegurar que su administración trabaja para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, el mandatario centró sus críticas en Irán.

Teherán "está desarrollando misiles capaces de alcanzar Europa y Estados Unidos. Nunca permitiré que tenga armas nucleares", afirmó ante el pleno conjunto de la Cámara de Representantes y el Senado.

"Después de apenas un año, puedo decir con dignidad y orgullo que nos hemos transformado y que no volveremos al pasado. Hemos vivido un punto de inflexión trascendental.

Nuestro país ha regresado y no dará marcha atrás", declaró al inicio de su intervención, al reivindicarse como el presidente del "Estados Unidos Primero", al que atribuyó el retorno a una supuesta era dorada.

Ante cuatro jueces de la Corte Suprema que invalidaron sus aranceles, Trump calificó el fallo como una "decisión desafortunada" e insistió en que su gobierno avanzará con nuevos esquemas arancelarios más complejos, que —según sostuvo— no requerirán la aprobación del Congreso.

"Con el tiempo, creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como ocurría antes, sustituirán en esencia el sistema moderno del impuesto sobre la renta", afirmó.

Tras repasar lo que llamó los "éxitos" económicos de los últimos 12 meses, empezando por los recortes fiscales, el mandatario abordó la política migratoria y arremetió contra los demócratas en las llamadas ciudades santuario que protegen a inmigrantes indocumentados.

"Ningún inmigrante ilegal ha entrado a Estados Unidos en el último año", aseguró, entre aplausos de los republicanos y gritos de protesta de legisladores demócratas. "­Mentiroso!

­Mataste a estadounidenses!", le gritaron las congresistas Ilhan Omar y Rashida Tlaib. El presidente respondió que deberían sentirse avergonzadas y continuó su discurso con visible entusiasmo.

Después de una hora y media, Trump mencionó por primera vez a Ucrania. "He resuelto ocho guerras. Estamos trabajando para resolver la novena, entre Rusia y Ucrania", afirmó, al tiempo que elogió a sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner.

Luego se dirigió directamente al país para hablar sobre Irán. "Prefiero resolver este asunto por la vía diplomática, pero hay algo seguro: nunca permitiré que Irán tenga armas nucleares", sostuvo, y advirtió que Teherán "ya ha desarrollado misiles capaces de atacar a Europa y Estados Unidos".

También hizo referencia a Venezuela, país que describió como un "amigo y socio" tras la salida de Nicolás Maduro.

Con un tono firme y combativo, Trump buscó enviar un mensaje de tranquilidad a los votantes y a su partido, en medio de crecientes inquietudes ante las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Sin embargo, la oposición no se mostró intimidada. La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, encargada de responder al discurso presidencial, llamó a los estadounidenses a no creerle al mandatario y aseguró con determinación: "Ganaremos en noviembre". (ANSA).