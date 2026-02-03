EEUU: Trump y Petro se reunieron en Washington tras choques diplomáticos

La reunión, celebrada a puertas cerradas en el Despacho Oval, se extendió por más de dos horas y marca el primer cara a cara oficial entre los mandatarios tras un período de confrontaciones públicas.

Tras el encuentro, Petro hizo una referencia simbólica al evento al mencionar que recorrieron el pasillo de los presidentes en la Casa Blanca.

En un mensaje publicado en la red social X, dejó una reflexión sobre el futuro de la relación bilateral, señalando: "Recorrimos el corredor de los presidentes estadounidenses; en la Casa de Nariño hay uno, recorre uno la historia, pero siempre hay un muro, al final: ¨qué sigue?".

Aunque la reunión concluyó antes de las 13 horas (horario del Este), ninguno de los dos gobiernos ofreció detalles específicos sobre los temas discutidos ni sobre posibles acuerdos, manteniendo abiertas las expectativas sobre el alcance político y diplomático del encuentro.

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio; el vicepresidente, JD Vance; y el senador Bernie Moreno.

La delegación colombiana incluyó a la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el embajador en Washington, Daniel García‑Peña, y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Fuentes indicaron que la agenda de la reunión incluyó discusiones sobre cooperación en seguridad regional, lucha contra el narcotráfico, migración y comercio, áreas clave tras un año de desacuerdos entre Washington y Bogotá.

Las relaciones se deterioraron en 2025, cuando Trump retiró la certificación de Colombia como país cooperante en la lucha antidrogas y endureció su discurso hacia Petro.

El mandatario colombiano, por su parte, criticó duramente la política exterior de Washington, incluyendo una operación estadounidense en Venezuela, y mantuvo una postura crítica sobre temas como migración y soberanía regional.

La reunión sigue a una conversación telefónica conciliadora entre ambos líderes en enero y se desarrolla en un contexto en el que Bogotá ha hecho gestos para reducir tensiones, como la extradición de un presunto narcotraficante solicitado por Washington.

Analistas citados por medios internacionales consideran que este encuentro podría ser decisivo para la recuperación de las relaciones, impactando no solo la cooperación antidrogas, sino también aspectos económicos y migratorios, especialmente de cara a las próximas elecciones en Colombia.

Sin embargo, advierten que las diferencias ideológicas y el comportamiento impredecible de ambos mandatarios generan incertidumbre sobre resultados concretos.

Hasta el momento, no se emitió una declaración conjunta o un comunicado oficial detallado sobre los acuerdos alcanzados, aunque se espera que ambos gobiernos ofrezcan sus versiones al finalizar la reunión. (ANSA).