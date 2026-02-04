EEUU: Trump y Xi califican de "excelente" su diálogo sobre crisis globales

"Acabo de tener una excelente conversación con Xi", escribió Trump este miércoles en su red social Truth Social, donde reiteró que viajará a China en abril. Según el mandatario estadounidense, el diálogo incluyó además la cuestión de Taiwán, el comercio bilateral, la compra de petróleo y gas, y la posibilidad de que Pekín incremente las importaciones de productos agrícolas estadounidenses.

Trump destacó que "las relaciones con China y mi relación personal con Xi son extremadamente buenas", y anticipó que espera "resultados muy positivos en los próximos tres años" de su presidencia en el vínculo con el líder chino.

Desde Pekín, la agencia estatal Xinhua informó que Xi Jinping subrayó la importancia de mantener una comunicación estratégica estable entre ambas potencias y afirmó que China y Estados Unidos deben "gestionar adecuadamente las diferencias, ampliar la cooperación y promover una relación basada en el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación beneficiosa para ambas partes".

Según Xinhua, Xi sostuvo que una relación estable entre China y Estados Unidos es clave "no solo para ambos países, sino también para la paz y la estabilidad global", y remarcó que Pekín está dispuesto a trabajar con Washington para evitar conflictos y malentendidos en un contexto internacional complejo.

La llamada telefónica se produjo a pocas semanas del encuentro bilateral previsto para abril en China, que marcará el primer viaje de Trump al país asiático desde el inicio de su nuevo mandato. El contacto también tuvo lugar tras recientes diálogos de alto nivel entre China y Rusia, y en medio de una agenda internacional dominada por la guerra en Ucrania, las tensiones en Medio Oriente y la competencia estratégica entre las grandes potencias.

El último encuentro cara a cara entre Trump y Xi tuvo lugar el 30 de octubre pasado en Corea del Sur, al margen de la cumbre del APEC, donde ambos líderes coincidieron en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo pese a las diferencias en materia comercial, tecnológica y de seguridad regional.

Analistas consideran que el tono positivo del intercambio telefónico busca sentar las bases de una etapa de mayor previsibilidad en la relación bilateral, en un escenario global marcado por tensiones crecientes y la necesidad de coordinación entre Washington y Pekín en asuntos clave como energía, comercio, seguridad y estabilidad internacional. (ANSA).