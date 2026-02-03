EEUU: Trumpistas preparan show alternativo a Bad Bunny para el Super Bowl

La organización conservadora Turning Point USA, vinculada al asesinado activista de derecha Charlie Kirk, anunció un espectáculo alternativo con un concierto en streaming encabezado por el músico Kid Rock, un reconocido seguidor de Donald Trump.

"Nos acercamos a este evento como David contra Goliat: competir contra la maquinaria del fútbol americano y una superestrella global es prácticamente imposible", declaró Kid Rock, figura central de la propuesta alternativa.

El artista alcanzó gran popularidad en los años 90 y 2000 con temas como "Bawitdaba", "Cowboy" y "All Summer Long", y en los últimos años se convirtió en un personaje altamente polarizante por sus posturas políticas conservadoras y su respaldo público a Trump.

Bad Bunny llega al Super Bowl tras un nuevo pico de consagración internacional. El domingo ganó tres premios Grammy, incluido el de mejor álbum, primer artista en ganar el premio al álbum del año con un disco en un idioma distinto del inglés.

Ciudadano estadounidense, el artista había cancelado el año pasado su gira en Estados Unidos por temor a redadas del ICE contra inmigrantes en sus shows.

Durante su discurso de agradecimiento en los Grammy, criticó abiertamente la política migratoria de Trump y reclamó el retiro de agentes federales encapuchados.

"No somos salvajes, no somos animales, no somos alienígenas: somos seres humanos y somos estadounidenses", afirmó desde el escenario.

El cantante puertorriqueño, que interpreta mayoritariamente en español, es hoy uno de los músicos más escuchados del mundo.

Su elección como protagonista del show en el Super Bowl refleja, según analistas del sector, la estrategia de la NFL de ampliar su alcance hacia una audiencia más diversa e internacional, en un contexto de creciente competencia global por la atención del público joven.

El concierto alternativo organizado por Turning Point USA incluirá, además de Kid Rock, a los músicos Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett.

El evento será transmitido a través de los canales sociales de la organización y de plataformas conservadoras como Daily Wire+, Real America's Voice, OAN News y otros sitios afines.

La iniciativa subraya hasta qué punto el Super Bowl, tradicionalmente uno de los eventos deportivos más seguidos del planeta, se ha convertido también en un campo de disputa cultural y política en Estados Unidos.

Mientras la NFL apuesta por una imagen global e inclusiva, sectores conservadores denuncian una deriva "progresista" del espectáculo y buscan ofrecer alternativas alineadas con su base ideológica. (ANSA).