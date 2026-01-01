EEUU: Turca afirma ser hija biológica de Trump y pide test de ADN

Se trata de Necla Ozmen, nacida en 1970 y registrada oficialmente como hija de Satõ y Dursun Özmen, según su inscripción en el registro civil turco. Dursun Özmen, quien figura como su padre legal, falleció en 2009. La historia fue difundida por la agencia turca Dha y replicada por otros medios locales.

Según el relato de Ozmen, fue recién en 2017 cuando la mujer que la crió —a la que define como su madre adoptiva— le habría revelado lo que describe como "la verdad" sobre su origen.

"Cuando vimos a Trump en el noticiero, la mujer que me crió me lo señaló y me dijo: este hombre es tu padre", aseguró Ozmen en declaraciones a Dha.

De acuerdo con su versión, su madre biológica sería una ciudadana estadounidense llamada Sophia, quien habría mantenido una relación extramatrimonial con Trump a fines de la década de 1960. Siempre según su reconstrucción, la mujer habría entregado a la recién nacida a una pareja turca: un hombre que trabajaba para la OTAN y su esposa, que acababa de atravesar un aborto espontáneo.

Ozmen sostiene que fue criada en Turquía sin conocer su presunto origen estadounidense y que durante décadas no tuvo motivos para dudar de su identidad legal. Afirma que su búsqueda no tiene fines económicos ni políticos, sino estrictamente personales.

La mujer presentó una primera solicitud ante un tribunal de Ankara para que se investigue si Trump es su padre biológico.

Sin embargo, la corte rechazó la petición, al considerar que la hipótesis no estaba respaldada por elementos probatorios suficientes para justificar una investigación judicial de ese tipo.

Tras ese revés, Ozmen afirmó haber apelado la decisión y haber iniciado gestiones paralelas ante la embajada de Estados Unidos en Turquía y ante tribunales estadounidenses, con el objetivo de que se ordene un test de ADN que permita confirmar o descartar el vínculo biológico que alega.

"No quiero causarle problemas, ni consciente ni inconscientemente. Solo quiero saber si es mi padre", declaró Ozmen, siempre según la agencia Dha, en referencia al mandatario estadounidense.

Hasta el momento, no hubo comentarios oficiales por parte de Donald Trump ni de su entorno sobre el caso. Tampoco se conoce la existencia de documentos, pruebas genéticas o testimonios independientes que respalden públicamente la versión de la mujer.

El caso generó atención mediática en Turquía por su carácter inusual y por involucrar al presidente de Estados Unidos, aunque fuentes judiciales subrayaron que las afirmaciones personales, sin respaldo documental sólido, no son suficientes para avanzar en este tipo de procesos.

Mientras tanto, Ozmen asegura que continuará recurriendo a instancias judiciales y diplomáticas para obtener una respuesta definitiva sobre su origen biológico. (ANSA).