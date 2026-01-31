EEUU: Un dólar 2026 homenajeará a una mujer indígena clave en la Revolución

El lanzamiento de la moneda coincide con las celebraciones por el 250° aniversario de la firma de la Declaración de Independencia y reconoce la participación de Cooper en una expedición de socorro realizada en 1778, cuando un grupo de integrantes de la nación Oneida viajó desde su territorio —en lo que hoy es el centro del estado de Nueva York— hasta el campamento invernal de Valley Forge, donde las tropas rebeldes enfrentaban una grave crisis de alimentos y suministros.

Según la tradición oral Oneida, Polly Cooper formó parte de una delegación integrada por 47 guerreros, que transportó grandes cantidades de maíz blanco a lo largo de un trayecto extenso y bajo condiciones climáticas extremas. Cooper habría intervenido para evitar que los soldados, hambrientos, consumieran el grano crudo —lo que los habría enfermado— y les enseñó a preparar una sopa de maíz descascarado, contribuyendo a salvar numerosas vidas.

"El valor que simboliza Polly Cooper no se encuentra solo en el campo de batalla, sino también en la compasión y la disposición a ayudar a otros, algo profundamente arraigado en la cultura y la hospitalidad Oneida", afirmó Ray Halbritter, representante de la nación indígena.

El diseño de la moneda muestra a Cooper ofreciendo una canasta de maíz a Washington, una imagen que, según Halbritter, fue elaborada en estrecha colaboración entre la comunidad Oneida y la Casa de la Moneda. En el anverso figura Sacagawea, la joven indígena que fue guía fundamental de la expedición de Lewis y Clark a comienzos del siglo XIX.

La emisión forma parte del Native American $1 Coin Program, establecido por una ley del Congreso en 2007 para conmemorar a individuos y pueblos indígenas que contribuyeron a la historia de Estados Unidos. Emisiones anteriores recordaron a la bailarina Maria Tallchief, al atleta olímpico Jim Thorpe, y a hitos como la firma del Tratado de 1778 con la nación Delaware, el primero de más de 400 tratados negociados entre Estados Unidos y pueblos originarios, aunque no todos fueron ratificados.

El senador republicano por Oklahoma Markwayne Mullin, ciudadano de la nación Cherokee, sostuvo que el programa destaca a quienes "ayudaron a establecer un país basado en la libertad y la autodeterminación".

No obstante, el homenaje se produce en un contexto de debate político. La administración del presidente Donald Trump dejó sin efecto algunos diseños previamente autorizados para el aniversario 250, entre ellos monedas dedicadas a sufragistas que impulsaron el voto femenino y a la activista por los derechos civiles Ruby Bridges. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que supervisa la Casa de la Moneda, no respondió a consultas sobre esas decisiones.

La Oneida Indian Nation of New York se define a sí misma como "el primer aliado de Estados Unidos". Durante la Revolución, rompió con la Confederación Haudenosaunee para apoyar al ejército continental, una decisión que, según Halbritter, implicó "grandes sacrificios". La alianza convirtió a los Oneida en blanco de represalias por parte de los británicos y de otras naciones indígenas, y hacia el final de la guerra hasta un tercio de la población tribal había muerto.

