EEUU: un fondo estadounidense para las comunidades latinas

Castro, quien dirige desde 2024 la Latino Community Foundation, explicó que el objetivo es ampliar el alcance y los recursos de la organización para garantizar apoyo estable a iniciativas sociales, económicas y cívicas impulsadas por la comunidad latina.

"El destino de Estados Unidos está entrelazado con el destino de la comunidad latina como nunca antes", afirmó Castro, subrayando que fortalecer a esa población significa también fortalecer el futuro del país.

Brecha en la filantropía Uno de los motores de la iniciativa es la profunda brecha en el financiamiento filantrópico. Según datos citados por la fundación, las organizaciones que trabajan con comunidades latinas reciben menos del 1% del total de donaciones filantrópicas, a pesar de que casi uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es latino o hispano.

Para Castro, esta disparidad se ha vuelto más visible en los últimos años, cuando organizaciones comunitarias han debido asumir un papel central ayudando a inmigrantes y familias vulnerables a enfrentar políticas migratorias más duras y el aumento de controles federales.

El nuevo fondo buscará expandir programas de financiamiento para organizaciones locales en estados del suroeste estadounidense, una región donde el crecimiento demográfico latino ha sido especialmente acelerado en las últimas décadas.

La fundación ya lanzó recientemente un fondo nacional que destinó US$500.000 a cinco organizaciones en Minnesota, California y Nevada para proteger a familias inmigrantes y reforzar la asistencia comunitaria frente a acciones de control migratorio.

Actualmente, la Latino Community Foundation cuenta con un patrimonio cercano a US$35 millones, una cifra que Castro considera insuficiente para responder a las necesidades crecientes de las comunidades latinas en todo el país.

Castro, exalcalde de San Antonio y exintegrante del gabinete del presidente Barack Obama, sostuvo que el momento político y social exige una respuesta más ambiciosa.

"Este es el momento de ir más lejos y dejar una huella duradera en la filantropía", afirmó, al presentar la iniciativa destinada a reforzar la influencia económica y cívica de una de las comunidades de mayor crecimiento en Estados Unidos. (ANSA).